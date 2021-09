10 filmes na Netflix para adicionar uma pitada de beleza ao caos da semana

Algumas semanas a gente acorda como se tivesse sido derrubado da cama e não estivesse entendendo nada, não é mesmo? Pode ser que você acorde assim todos os dias: o que também é normal depois que você se torna um adulto. São tantos os compromissos, as obrigações, os horários, o trânsito que você se pergunta como pulou de 10 para 20 anos de idade, de 20 para 30, e assim sucessivamente, porque você não vê o tempo passar e nem se lembra de como tudo na vida ficou tão sério e caótico. Mas seus dias não precisam ser só feitos de pânico, terror e caos (licença poética para o exagero), acrescente um pouco de beleza, comédia, música e romance com essa lista de filminhos indicados pela Revista Bula. Entre eles, “A Escavação”, de 2021, de Simon Stones; “A Voz Suprema do Blues”, de 2020, de George C. Wolfe; e “Cidade de Gelo”, de 2020, de Michael Lockshin. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Escavação (2021), Simon Stone Em 1939, Edith Pretty, uma proprietária de terras em Suffolk, na Inglaterra, contrata o arqueólogo autodidata Basil Brown para escavar sua propriedade. Quando um navio com rebites de ferro é descoberto por Brown no terreno, indicando que uma pessoa importante, provavelmente um rei, estava enterrado nele, o Museu Britânico assume a escavação. Há pressa no ar para finalizar o serviço enquanto o rádio dá notícias concisas sobre a chegada da guerra.

A Voz Suprema do Blues (2020), George C. Wolfe A lendária cantora de blues Ma Rainey e sua banda se preparam para a gravação de algumas músicas, supervisionados pelo empresário e o dono da gravadora, ambos brancos e com ideias próprias sobre como ela deveria cantar. O talentoso trompetista Levee tenta polvilhar riffs de jazz em canções conhecidas enquanto cria versões de outras músicas, apesar das objeções da cantora. Ao longo de uma sessão desconfortável de gravação, egos entrarão em conflito, e todos aprenderão que Ma Rainey não chegou ao topo sendo quieta e submissa.

Cidade de Gelo (2020), Michael Lockshin Matvey, de 18 anos, é um jovem pobre que trabalha como entregador em uma famosa padaria de São Petersburgo. O que tem de mais precioso na vida são seus patins de prata, herança deixada por seu pai. Os patins são seu ganha-pão, já que são o meio de locomoção do rapaz, conhecido por sua rapidez e agilidade sobre as lâminas. Quando Matvey é demitido, se vê envolvido com uma gangue de batedores de carteira para sobreviver. Um dia, conhece a jovem aristocrata Alisa, por quem se apaixona.

Ninguém Sabe que Estou Aqui (2020), Gaspar Antillo Memo é um ex-cantor infantil obeso, que foi forçado pelo seu empresário a cantar por trás das cortinas enquanto um menino bonito, que o dublava, ocupava o centro dos palcos e atraía as atenções. Com uma marca profunda que o acompanhou até a idade adulta, Memo se aposentou indefinidamente do canto e mora com seu tio em uma remota fazenda de ovelhas em uma longínqua ilha chilena. Sua vida muda com a entrada de Martita, que o grava e posta o vídeo nas redes sociais, para que o mundo possa ouvir sua voz melódica novamente.

Dezessete (2019), Daniel Sánchez Arévalo Hector é um adolescente problemático de 17 anos, condenado à detenção após roubar um aquecedor. No centro para menores infratores, ele é incumbido de cuidar de um cãozinho de rua, a quem batiza de Ovelha. Com o tempo, Hector e Ovelha se tornam grandes amigos, mas o animal é adotado por uma família, deixando o adolescente desolado. Hector foge da instituição e parte em uma viagem pelo país para recuperar seu cachorro com ajuda do irmão e da avó moribunda.

Gente que Vai e Volta (2019), Patricia Font Bea é uma arquiteta feliz com seu trabalho, tem uma bela casa e um namorado aparentemente perfeito, Victor. Após ser traída pelo seu companheiro, ela retorna para sua cidade natal, à beira-mar. Hospedada durante uma temporada na casa da mãe, Ángela, ela volta a conviver com os irmãos. Enquanto se reconecta com sua excêntrica família, Bea tenta descobrir quais rumos deve tomar na vida.

Viver Duas Vezes (2019), Maria Ripoll Diagnosticado com Alzheimer, o ex-professor de matemática, Emilio, se muda para a casa da filha, Julia, para que esteja sob os cuidados da família. Após um episódio de esquecimento durante um jantar, ele e a neta decidem embarcar em uma aventura para procurar por Margarita, seu primeiro amor. Ao serem interceptados pela filha e o genro no meio do caminho, Emilio esclarece que deseja ver Margarita uma última vez antes de esquecê-la completamente. Toda a família decide pegar a estrada para realizar o desejo de Emilio.

Las Leyes de la Termodinámica (2018), Mateo Gil Manel é um astrofísico inseguro, desajeitado e nerd, que trabalha como assistente de um professor universitário. Ele se relaciona com a bela modelo Elena e tenta navegar pelos muitos labirintos de sua vida amorosa conturbada defendendo firmemente que emoções e interações humanas podem ser explicadas pelas leis da termodinâmica e seus corolários. Ele repetidamente analisa seu romance sobre o prisma da ciência e das leis da atração.

O Autor (2017), Manuel Martín Cuenca Alvaro trabalha em um escritório de advocacia e sonha em publicar um grande romance. Tachado por seu professor de redação criativa como “um péssimo escritor”, Alvaro tem ciúme da esposa, Amanda, uma romancista de sucesso. Quando descobre que ela está tendo um caso, Alvaro tira férias do trabalho e se muda para um apartamento, onde começa a escrever sobre seus vizinhos.