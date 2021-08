10 filmes premiadíssimos para relaxar no sofá no fim de semana, no Amazon Prime Video

E o prêmio vai para… Todos os filmes dessa lista! A Revista Bula reuniu aqui diversos títulos laureados e aclamados, que são opções infalíveis para quem está em busca de produções marcantes, comoventes e do mais alto nível de qualidade para saborear durante o final de semana. Todos eles estão disponíveis no catálogo do Amazon Prime, a poucos cliques de deixar sua mente chocada. São atuações fantásticas, enredos extraordinários e direções majestosas, dentre outras características que transformaram esses filmes em grandes obras do cinema. Entre eles “Entre Facas e Segredos, de 2019, de Rian Johnson; “Era Uma Vez Em… Hollywood”, de 2019, de Quentin Tarantino; e “Green Book: O Guia”, de 2018, de Peter Farrelly. Ainda, gratuito por sete dias, “Touro Indomável”, de 1980, e direção de Martin Scorsese, pode ser visto por R$14,90 no canal MGM, no Prime. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

Entre Facas e Segredos (2019), Rian Johnson Harlan Thrombey, um famoso romancista de mistério, convida toda sua família para sua mansão em Massachusetts para comemorar seu 85º aniversário. No entanto, na manhã seguinte, Harlan é encontrado morto com sua garganta cortada. Enquanto a polícia considera a morte um suicídio, o detetive Benoit Blanc é contratado para conduzir uma investigação independente. Dias depois, a empregada também é encontrada morta, tornando o mistério ainda mais intrigante.

Era Uma Vez Em… Hollywood (2019), Quentin Tarantino Rick Dalton, um ator outrora bem-sucedido, agora vê sua estrela ofuscar, quando é forçado a assumir papéis coadjuvantes em filmes protagonizados por talentos emergentes. Seu dublê e melhor amigo, Cliff Booth, é um ex-boina verde da Segunda Guerra Mundial cuja carreira em Hollywood declina junto com a de Dalton. Sharon Tate e seu marido, Roman Polanski, se mudam para a casa ao lado de Dalton, na Cielo Drive. O ator decadente espera fazer networking para tentar reviver sua carreira. A história sinuosa leva Dalton, Cliff e Sharon à noite de 8 de agosto de 1969, quando ocorre um confronto violento com a Família Manson.

Green Book: O Guia (2018), Peter Farrelly Em 1962, o prestigiado pianista de jazz Don Shirley precisa de um motorista e guarda-costas para levá-lo em uma turnê pelo Centro-Oeste e Sul dos Estados Unidos. Quando o segurança ítalo-americano e racista Tony Lip fica desempregado, ele tem a oportunidade de preencher a vaga oferecida por Don Shirley. Ao longo da jornada, os dois aprenderão lições de vida e convivência e se tornarão grandes amigos.

O Bem-Aventurado (2018), Tulio Viaro Inspirado em um conto russo, o filme narra a história de um padre idoso e mal-humorado à frente de uma pequena igreja em uma cidade de interior. Quando um dos religiosos da congregação busca ajuda do padre para conseguir deixar de praticar o mal, ele escreve um livro de boas ações para que o homem cumpra. No entanto, o fiel é um enviado das trevas em busca de redenção e a tarefa acaba sendo mais difícil que o esperado.

O Jogo da Imitação (2014), Morten Tyldum Alan Turing é um gênio matemático, lógico, criptologista e cientista da computação britânico que consegue desvendar o código alemão que ajuda os Aliados a vencerem a Segunda Guerra Mundial. Turing passa a colaborar no desenvolvimento de computadores na Universidade de Manchester após a guerra. Apesar do heroísmo e competência, alguns anos mais tarde Turing acaba processado pelo governo do Reino Unido por atos homossexuais, considerados ilegais no país à época.

Inside Llewyn Davis (2013), Ethan Coen e Joel Coen Llewyin Davis é um músico folk cujo parceiro, Mike Timlin, cometeu suicídio. Enquanto luta para alavancar sua carreira musical, Llewyin tem um monte de problemas para resolver. Seu disco não vende e tem que dormir de favor na casa de amigos, deixando o gato da família fugir toda vez que abre a porta do apartamento. Em uma noite, voltando de um show, Llewyn apanha em um beco e, para piorar, sua amante casada aparece grávida e precisa de dinheiro para o aborto. Llewyin recorre à irmã para obter o valor, mas a sorte não o acompanha.

Drive (2011), Nicolas Widing Refn Quando o caminho do solitário Driver se cruza com o da vizinha Irene, ele não consegue evitar se apaixonar. Driver é um dublê de filmes que faz bicos como motorista de ladrões de banco. Irene é uma mãe solteira cujo ex-marido, Standard, é um criminoso que coloca a vida dela e do filho em risco ao dever para o Sindicato do Crime. Para defendê-la dos malfeitores, o lacônico Driver irá mostrar que é mais perigoso e mortal do que aparenta.

Babel (2006), Alejandro G. Iñárritu Quando dois jovens marroquinos disparam com um rifle enquanto cuidam de um rebanho de cabras no deserto, o tiro atinge um alvo distante do planejado e a vida de quatro famílias que não se conhecem, de diferentes países, são impactadas. As repercussões do acidente fogem do controle e em meio à confusão, são afetadas uma família de pastores no Afeganistão, um casal americano de férias, uma adolescente japonesa rebelde surda e seu pai e uma babá mexicana sem visto que tenta atravessar duas crianças pela fronteira.

As Virgens Suicidas (1999), Sofia Coppola A vida da família Lisbon muda completamente quando a mais nova das quatro filhas, Cecilia, de 14 anos, cortas os pulsos na banheira. Salva a tempo, quando ela retorna para casa, os pais permitem com que as irmãs façam uma festa na tentativa de deixar a caçula animada. Na mesma noite, Cecília salta da janela e alcança seu objetivo de dar um fim à própria vida. No entanto, este é apenas o começo da tragédia que irá devastar a família.