Os melhores filmes baseados em séries de TV

Twin Peaks: Fire Walk with Me

Este terror psicológico de 1992 representa uma prequela das duas primeiras temporadas do seriado “Twin Peaks”. Este é um filme que não foi feito com a intenção de ganhar mais dinheiro se aproveitando do sucesso da série. Na verdade ele é muito mais sombrio, e tem menos do humor peculiar que fez a série ser tão adorada. O diretor David Lynch disse que o filme foi feito porque ele se apaixonou pela personagem Laura, que é (alerta de spoiler!) encontrada morta no primeiro episódio da primeira temporada, então ele queria dar mais espaço a ela nas telas. Além disso, ele achava que a série havia sido mal interpretada pelo público como um gênero de crime misterioso e, com este filme, ele explorou uma maneira diferente de apresentar suas ideias. Além de Sheryl Lee, Kyle MacLachlan e Kiefer Sutherland, em Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer também estrelam músicos como David Bowie e Chris Isaak, o que torna este filme sombrio e assustador imperdível!