7 filmes na Netflix que elevam a tensão até o último segundo

Alguns filmes são gatilhos emocionais e podem acionar a sua ansiedade ou algumas compulsões. O cinema usa truques para despertar todos os tipos de emoção e, para te deixar na pilha, não é diferente. As produções podem utilizar recursos como diálogos intensos, com poucas pausas de respiração e vozes altas e agudas, músicas que remetem ao suspense, cores vermelhas, sombras duras, dentre outros. Quando você menos espera, já entrou em uma vibe de total apreensão e está completamente envolvido na trama, sem conseguir piscar os olhos e alucinado no que irá acontecer. A Revista Bula escolheu alguns títulos para você que quer sentir fortes emoções. Entre eles, se destacam “Ilha de Segredos”, de 2021, de Miguel Alexandre; “A Ligação”, de 2020, de Lee Chung-hyeon; e “Na Solidão da Noite”, de 2020, Honey Trehan. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Ilha de Segredos (2021), Miguel Alexandre Quando os pais de Jonas morrem, ele passa a morar com seu avô. Eles vivem em uma ilha remota e, após um ano das mortes, tudo parece estar retornando à normalidade. Sua vida dá uma reviravolta bizarra quando uma misteriosa professora nova, Helena, passa a lhe dar aulas de alemão. Em pouco tempo, os dois embarcam em um caso sórdido e estranho, já que Helena parece guardar um segredo sinistro.

A Ligação (2020), Lee Chung-hyeon Seo Yeon muda de casa para ficar próxima de sua mãe doente. Um dia recebe uma ligação de Young Sook, que afirma que sua mãe deseja matá-la. No desenrolar, é revelado que, enquanto Seo Yeon está em 2019, Young Sook está em 1999. Em suas conversas, também se descobre que ambas vivem na mesma casa, apesar de ser em tempos diferentes. A ligação irá interferir em acontecimentos da vida de Seo Yeon.

Na Solidão da Noite (2020), Honey Trehan Jatil Yadav é um policial que começa a investigar o assassinato de Raghubeer Singh, um patriarca rico e politicamente conectado, encontrado morto na noite de seu casamento. Quando Jatil Yadav chega à cena do crime, ele acredita que se trata de apenas mais um caso de assassinato. Conforme a trama se desenrola, o investigador descobre segredos muito sombrios do passado de Raghubeer, encobertos por sua família.

Bad Day for the Cut (2017), Chris Baugh Donal é um homem de meia-idade que vive em uma pequena fazenda com sua mãe. Com uma vida social limitada ao pub local e consertando carros, Donal é lançado a uma vida mais agitada quando se depara com sua mãe morta na sala de estar, aparentemente vítima de latrocínio. Ele decide se vingar dos culpados, entrando em um jogo de gato e rato cheio de carnificina e brutalidade.

Já Não me Sinto em Casa Nesse Mundo (2017), Macon Blair Uma auxiliar de enfermagem deprimida tem sua casa invadida por bandidos. Quando ela percebe que a polícia não tem real interesse em solucionar o caso, ela decide ocupar sua rotina entediante à procura dos ladrões e recuperar seus bens. Na caça por seus ofensores, ela tem a ajuda de seu excêntrico e desprezível vizinho. No entanto, logo eles se dão conta de que estão se metendo com perigosos bandidos.

Rua Cloverfield, 10 (2016), Dan Trachtenberg Antes de deixar sua casa, Michelle ouve notícias sobre quedas de energia na costa pelo rádio. Ela pega uma estrada para seguir para o interior, mas sofre um terrível acidente de carro e acorda em um quarto vazio, acorrentada à parede. Logo Michelle conhece Howard e Emmett, homens que afirmam ser seus salvadores, não seus sequestradores. Eles contam que um cataclisma tornou a Terra inabitável e que a encontraram a tempo de salvá-la. Michelle é rapidamente confrontada com uma questão: ela tem sorte ou azar de estar no bunker com eles?