5 filmes novos na Netflix que o farão dormir de olhos abertos

Já assistiu algum filme que te deixou tão cismado e com medo ao ponto de perder o sono à noite? Com essa seleção de obras novas a seguir, disponibilizadas na Netflix, você vai querer dormir com palitinhos segurando as pálpebras abertas. Alguns dos enredos narram eventos sobrenaturais, enquanto outros assustam justamente pelo realismo e plausibilidade. Entre perseguições políticas, vampirismo, ataque de insetos furiosos, desaparecimentos e assassinos psicopatas à solta, seus pesadelos terão um prato cheio para não te deixar pregar os olhos durante a madrugada. Destaque para as produções “Beckett”, de 2021, de Ferdinando Cito Filomarino; “Céu Vermelho-Sangue”, de 2021, de Peter Thorwarth; e “A Nuvem”, de 2020, de Just Philippot. Os títulos estão organizados conforme o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Beckett (2021), Ferdinando Cito Filomarino Após sofrer um acidente de carro em uma estrada na Grécia, durante uma viagem turística, Beckett pretende ir para Atenas contatar a embaixada americana. No caminho, conhece Lena, uma ativista política disposta a ajudá-lo. Outras pessoas misteriosas surgem em seu caminho, revelando uma conspiração contra sua vida.

Céu Vermelho-Sangue (2021), Peter Thorwarth Nadjia viaja com o filho, Elias, da Alemanha para os Estados Unidos para realizar uma transfusão de sangue que irá curá-la de uma doença misteriosa. Durante o voo, um grupo de terroristas muçulmanos assume o controle do avião e, então, é revelado que Nadjia é uma vampira que não tem outra escolha, senão soltar suas presas para defender a si própria e ao filho.

A Nuvem (2020), Just Philippot Virginie é uma mãe viúva que tenta salvar sua família da falência criando gafanhotos comestíveis para comercialização. Apesar de seus esforços no trabalho, o negócio não se mostra lucrativo. Virginie se torna cada vez mais obsessiva pela sua criação de insetos que, acidentalmente, se tornam maiores, mais vigorosos e mutantes.

À Espreita do Mal (2019), Adam Randall Um menino de 12 anos desaparece após ser visto pela última vez andando de bicicleta. Ele se torna mais um na lista de outras crianças que sumiram em uma pequena cidade, onde o detetive Greg Harper tenta juntar pistas antes que haja mais casos. Em casa, o detetive enfrenta outro problema: sua esposa, Jackie, o traiu recentemente. Nesta atmosfera tensa, coisas estranhas começam a acontecer, como Greg ficar trancado em um armário enquanto resgata o hamster da família ou os talheres desaparecerem das gavetas da cozinha.