10 filmes deliciosos na Netflix para relaxar e esquecer os problemas no final de semana

Pessoas, Lugares e Coisas (2015), Jim Strouse

Will Henry é um romancista gráfico e professor na Universidade de Nova York. No aniversário de suas filhas gêmeas, flagra a esposa o traindo e sua vida vira de cabeça para baixo. Um ano depois, Will ainda luta para recompor sua vida. Enquanto tenta desenrolar um romance com uma professora de Literatura da Universidade de Columbia, Will enfrenta a paternidade solo e tenta se reconciliar com seu papel de pai e artista.