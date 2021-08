10 filmes da Netflix mais vistos no mundo em 2021

Na lista dos filmes com maior público na Netflix em 2021, podemos perceber claramente que os títulos originais dominam o ranking. Há várias explicações para isso. Por exemplo, os conteúdos licenciados podem ficar disponíveis em um país, mas não em outros, o que não ocorre com as produções originais, que são lançadas mundialmente. Além disso, os filmes tendem a ter um desempenho muito bom na época de seus lançamentos. Também vale ressaltar que a Netflix dá prioridade às produções próprias em seu catálogo e na apresentação de conteúdo para o público na página inicial. A lista inclui “Pequenos Grandes Heróis”, de 2020, de Robert Rodriguez; “Din e o Dragão Genial”, de 2021, de Chris Appelhans; e “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas”, de 2021, de Michael Rianda e Jeff Rowe. Os títulos estão ordenados de acordo com a maior para a menor pontuação no Top 10.

Pequenos Grandes Heróis (2020), Robert Rodriguez Após seu pai ser levado por alienígenas, Missy é transportada para uma instalação governamental subterrânea chefiada pela Senhora Granada. Lá, ela é apresentada a uma sala cheia de crianças com superpoderes. Únicos capazes de salvar os adultos, eles se envolvem em um combate colossal contra as forças extraterrestres.

Din e o Dragão Genial (2021), Chris Appelhans Din é um estudante universitário que ganha um bule de chá de um idoso. No recipiente contém um dragão mágico que pode lhe conceder três pedidos. O dragão, chamado Long, pretende atender rapidamente três desejos de Din para que possa finalmente cumprir sua missão de servir a dez mestres e ser libertado no mundo espiritual. No entanto, Din pretende usar seus pedidos gradualmente para se reconectar com Lina, sua amiga de infância, que se tornou muito rica e inacessível.

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas (2021), Michael Rianda e Jeff Rowe A tecnologia criou um abismo entre Katie e seu pai, Rick. Enquanto ela produz vídeos virais para o YouTube, o pai não tem ideia de como usar um smartphone. Além disso, as personalidades de ambos são bem diferentes. Katie planeja estudar cinema e seguir seus sonhos, já o pai pertence a uma geração que não sabe como expressar seus sentimentos. Para se aproximar da filha, Rick decide que toda a família irá levar Katie até a faculdade para uma última viagem juntos. No meio do caminho, um estranho evento apocalíptico fará com que robôs decidam dominar o mundo.

Paternidade (2021), Paul Weitz Matt Logelin perdeu a esposa durante o parto de sua filha, Maddy. Ele recebe a inesperada incumbência de criar uma criança sozinho. Enquanto Matt enfrenta os desafios de ser um pai solo, os colegas de trabalho, a sogra e outras pessoas passam a questionar sua capacidade de criar a filha fora de um modelo considerado socialmente “adequado”. Ele está determinado a provar que todos estão errados. Em alguns momentos, contará com a ajuda de amigos e familiares, mas a maior parte do tempo, Matt terá de confrontar os problemas da paternidade sozinho.

Army of the Dead (2021), Zack Snyder Um comboio militar norte-americano carregado de zumbis deixa a Área 51 e colide com um carro na saída de Las Vegas. Os zumbis escapam, depois matam e contaminam diversos soldados antes de irem em direção à cidade, onde também infectam a maior parte da população. Após o fracasso de uma operação militar, o governo decide isolar Las Vegas. Mesmo diante do caos, um grupo de mercenários decide se unir para realizar um assalto a um cassino.

Dia do Sim (2021), Miguel Arteta Allison é uma mãe considerada careta e controladora pelos filhos, até que ela e o marido decidem aderir à moda do “dia do sim”. O filme se passa durante esse dia, em que os pais devem dizer sim para todos os pedidos e desafios de seus filhos. Diante de demandas absurdas e um tanto ridículas, a família vive um dia de aventuras e diversões.

Zona de Combate (2021), Mikael Håfström Após desobedecer a ordens de seus superiores, um piloto de drone é enviado, como punição, para uma zona de conflito no Leste Europeu. Seu superior na missão, o capitão Léo, é um ciborgue criado especialmente para a guerra. Os dois estão incumbidos de evitar que um vilão russo ative armas nucleares dos tempos da Guerra Fria, e que foram conservadas até os dias atuais em segredo.

Amor e Monstros (2020), Michael Matthews Um asteroide atingiu a Terra e a deixou completamente destruída, o que permitiu com que insetos e animais mutados geneticamente se transformassem em monstros gigantes que tomaram conta do planeta e aniquilaram quase todos os humanos. Após sete anos vivendo confortavelmente em seu bunker, Joel consegue restabelecer contato com a ex-namorada dos tempos do colégio. Então, decide encarar os perigos do mundo pós-apocalíptico para reencontrar sua amada.

Minions (2015), Kyle Balda e Pierre Coffin Desde o início dos tempos, os minions servem líderes malvados, de T-Rex a Napoleão Bonaparte. Há anos sem nenhum mestre, os minions estão apáticos e entediados. Então, três deles, Stuart, Kevin e Bob, decidem ir até uma convenção de vilões na Flórida em busca de um novo líder. No evento, conhecem Scarlett Overkill que, ao lado de seu marido Herb, arma um plano para dominar o mundo.