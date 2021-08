10 ótimos filmes na Netflix sobre os quais ninguém fala

Maktub (2017), Oded Raz

Steve e Chuma são dois pequenos gângsteres que trabalham para um chefão do crime organizado e têm a tarefa de coletar o dinheiro da proteção de vários restaurantes de Jerusalém. Suas vidas mudam quando uma bomba terrorista explode em uma de suas paradas enquanto os dois estão no banheiro. Eles recuperam uma pasta de metal que contém todo o dinheiro coletado no início do dia, que eles deveriam entregar para o chefe, mas decidem ficar com o dinheiro e fazer boas ações.