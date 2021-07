8 filmes de ficção científica na Netflix que desafiam você a pensar

Onde Está Segunda? (2017), Tommy Wirkola

O mundo cresce à razão geométrica, enquanto os recursos para acompanhar tanto crescimento — e tanta gente — se expandem em progressão aritmética, aos poucos. Esse parece ser o plot de “Onde Está Segunda?”, do diretor Tommy Wirkola. Os filmes de ficção científica são pródigos em se valer de expedientes os mais mirabolantes a fim de levar um enredo que anuncia futuros nada promissores. Aqui, sete irmãs gêmeas, nascidas num contexto histórico de rigoroso controle da natalidade, só conseguiram ter uma existência razoavelmente normal graças à obstinação — e à criatividade — do avô; do contrário, apenas uma seria admitida na vida em sociedade, enquanto as demais permaneceriam congeladas, até que a conjuntura estivesse menos nebulosa, a produção de alimentos fosse suficiente para todas as bocas e a economia não ameaçasse mais colapsar. As irmãs seguem com as atividades de sempre, até que, trinta anos depois, uma desaparece sem deixar rastro. O filme conduz a narrativa adequadamente, privilegiando as sequências de ação e relegando o maior detalhamento das idiossincrasias psicológicas de cada personagem a um segundo plano, embora Noomi Rapace não deixe a peteca cair por completo e forneça, por meio do bom desempenho em cena, pistas a fim de que o espectador saiba quem é quem. O argumento do mundo distópico vai, paulatinamente, tomando corpo, ao passo que a história se aprofunda nos elementos que facultam ao público vislumbrar no filme a escassez de comida, os lugares tomados de gente, o caos que se avizinha. Para tanto, Wirkola lança mão de um grande número de figurantes, de forma que a sensação de abarrotamento chega fácil até o lado de cá. Também aos poucos, vai-se tomando pé da situação das protagonistas, do quão tiveram de negligenciar a própria vida em nome de uma causa maior, qual seja, o bem coletivo. A persona do avô, de Willem Dafoe, o redentor que as faz escapar do gelo eterno, mas as destina a outra natureza de danação, igualmente apenas se delineia, quando renderia um mote à parte no roteiro — a propósito, “Onde Está Segunda?” vale pelo excelente trabalho dos atores, Rapace, Dafoe e, olho nela, Glenn Close. Para encerrar, só cabe a quem assiste inferir que o intuito do diretor Tommy Wirkola foi mesmo centrar as atenções sobre o vigor das cenas de movimento, muito boas, por sinal, e essenciais a fim de transmitir a percepção de que a vida por ali andava de fato dura. É um modo de ver as coisas.