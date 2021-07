5 filmes de ação na Netflix que farão sair adrenalina pelos olhos

Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller

Reboot da trilogia de “Mad Max”, estrelada por Mel Gibson. No título mais recente da franquia, os caminhos do andarilho Max se cruzam com o da Imperator Furiosa, que lidera um grupo de mulheres contra um governante tirânico. Juntas, elas lutam por sua liberdade e buscam sua terra natal. Tudo ocorre no já conhecido deserto pós-apocalítico, em que água é um dos bens mais valiosos.