6 dramas novos, na Netflix, criminosamente subestimados

Ao escolher um filme, é comum que o espectador escolha os mais conhecidos, de acordo com as avaliações de outros usuários. Mas o fato é que existem filmes escondidos — sobretudo nas plataformas de streaming —, que passaram despercebidos pela crítica e pelo público, mas são surpreendentemente bons. Considerando as opções da Netflix, a Bula reuniu em uma lista seis filmes subestimados que você provavelmente não viu, mas deveria. Entre os selecionados, estão “Garota Estranha” (2021), de Umesh Bist; “Adú” (2020), de Salvador Calvo; “Ninguém Sabe que Estou Aqui” (2020), de Gaspar Antillo; “Ya No Estoy Aquí” (2020), de Fernando Frías; e “Um Homem de Sorte” (2019), dirigido por Bille August. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Garota Estranha (2021), Umesh Bist A jovem Sandhya fica viúva poucos meses depois de ter se casado. A família se reúne para que todos passem os dias de luto juntos, mas Sandhya não demonstra tristeza, o que intriga as outras pessoas. A verdade é que Sandhya não teve tempo de conhecer e se tornar íntima do marido, pois o casamento foi arranjado. Além disso, ela descobre que ele era apaixonado por outra mulher.

Adú (2020), Salvador Calvo O filme conta três histórias distintas, com apenas uma coisa em comum: a África. Na fronteira da Espanha com o território africano, o guarda Mateo testemunha o assassinato de um imigrante ilegal e não sabe se deve contar a seus superiores. No Senegal, o espanhol Gonzalo luta para impedir a matança de elefantes. E Adú, um garotinho que presenciou a ação de caçadores ilegais, começa a ser perseguido por eles.

Ninguém Sabe que Estou Aqui (2020), de Gaspar Antillo O filme acompanha a trajetória de Memo Garrido, um músico em ascensão durante os anos 1990. Após algumas decepções na carreira, ele vai morar com o tio em uma remota fazenda de ovelhas no Chile, um lugar que só pode ser acessado de barco. Ele desiste de ser cantor, até a chegada de Marta, uma mulher que vai entregar uma encomenda para seu tio. Encantada com a voz de Memo, Marta o incentiva a mostrar seu talento na internet.

Ya No Estoy Aquí (2020), Fernando Frías Ulisses é um jovem de 17 anos que vive numa favela de Monterrey, no México. Ele é o líder da gangue “Los Terkos”, na qual todos se identificam como “cholombianos”, um movimento de contracultura criado pelos imigrantes da Colômbia. Após um confronto com uma gangue rival, Ulisses é ameaçado de morte e decide fugir ilegalmente para os Estados Unidos. No novo país, ele se sente sozinho e deslocado.

37 Segundos (2020), Hikari Yuma Takada é uma mulher de 20 e poucos anos que tem paralisia cerebral e vive sob o domínio da mãe superprotetora. Ela sonha em se tornar uma artista consagrada de mangás, mas sua editora diz que faltam aventuras em suas histórias. Para se inspirar, Yuma decide ir além de sua condição e viver intensamente. Nessa jornada, ela faz amizades, vive experiências inesquecíveis e descobre o amor.