5 filmes novos na Netflix para românticos incorrigíveis

Presente nas mitologias, tragédias gregas e, posteriormente, na literatura, as histórias de amor foram levadas para o cinema e narram inúmeros percalços, desafios, tensões sexuais, alegrias e acontecimentos cósmicos. No geral, a maioria das coisas ocorrem para atrapalhar a felicidade do casal e impedi-los de terminarem juntos. É sempre com uma atmosfera de aflição e incertezas que essas narrativas se desenvolvem, fazendo o expectador sofrer junto e torcer por um final feliz, o que nem sempre acontece. Nesta lista, eis alguns filmes para os apaixonados… Por romance. Entre os títulos “A Última Carta de Amor”, de 2021, e direção de Augustine Frizzell; “Loucura de Amor”, de 2021, de Dani de la Orden; e “Memórias de Verão”, de 2021, dirigido por Ozan Açiktan. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Última Carta de Amor (2021), Augustine Frizzell Em 1960, Jennifer sofre um grave acidente de carro e tem amnésia. Ela tenta lentamente reconstruir sua vida com seu rigoroso marido, até que encontra uma série de cartas de amor endereçadas a ela e assinadas apenas pela letra B, indicando que ela mantinha um relacionamento extraconjugal. Décadas mais tarde, uma das cartas é encontrada pela jornalista Ellie, que fica obcecada em unir novamente os protagonistas deste amor proibido.

Loucura de Amor (2021), Dani de la Orden Adri é um jornalista que conhece Carla em um bar. Após uma noite juntos, ela diz que eles não poderão se ver novamente e desaparece. No entanto, ela esquece uma jaqueta com uma pista de onde ele poderia encontrá-la. Adri se dá conta de que Carla é paciente em uma instituição psiquiátrica, onde está internada. Ele se interna na mesma clínica com intuito de ficar próximo da mulher por quem se apaixonou.

Memórias de Verão (2021), Ozan Açiktan Nas férias de 1996, no sul da Turquia, Deniz visita a casa de veraneio de seus pais. Ele costuma se hospedar no local todos os anos, mas agora, aos 16, ele acredita ser maduro o suficiente para ter sua primeira experiência sexual com seu amor platônico, Asli. Deniz tenta se aproximar dela, mas percebe que Burak, um jovem esportivo e de boa aparência, também gosta de Asli. À medida que assistimos o florescer do amor em cada personagem, o espectador também experimenta o primeiro desgosto do despertar da adolescência.

Cidade de Gelo (2020), Michael Lockshin Matvey, de 18 anos, é um jovem pobre que trabalha como entregador em uma famosa padaria de São Petersburgo. O que tem de mais precioso na vida são seus patins de prata, herança deixada por seu pai. Os patins são seu ganha-pão, já que são o meio de locomoção do rapaz, conhecido por sua rapidez e agilidade sobre as lâminas. Quando Matvey é demitido, se vê envolvido com uma gangue de batedores de carteira para sobreviver. Um dia, conhece a jovem aristocrata Alisa, por quem se apaixona.