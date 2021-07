10 filmes na Netflix que mostram o caminho para a felicidade

É claro que as circunstâncias atuais no mundo inteiro levam até os mais otimistas a duvidarem de sua fé. A pandemia, a crise econômica, as notícias tristes e de morte que nos rodeiam diariamente atuam em conjunto com a gravidade para levar nosso humor lá para baixo. A Revista Bula separou filmes com belas reflexões de vida que irão te auxiliar a encontrar uma luz para o fim do túnel. Entre eles, “Canvas”, uma belíssima animação de 2020, dirigido por Frank E. Abney III; “Um Banho de Vida”, produção francesa de 2018, de Gilles Lellouche; “Destino Felicidade”, de 2017, documentário e dirigido por Felix Starck. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Canvas (2020), Frank E. Abney III Devido a uma recente tragédia, um homem perdeu a inspiração para pintar. Felizmente, ele não está sozinho. Sua filha frequenta sua casa, trazendo sua neta. E, talvez por meio da família, uma faísca possa ser reacendida. A perda e a superação do luto são os conceitos mais universais que podemos encontrar. Nesta história, a superação da morte é explorada de uma maneira extremamente profunda em oito minutos.

Um Banho de Vida (2018), Gilles Lellouche Bertrand tem 40 anos e há dois sofre de depressão. Apesar de todos os dias tomar a medicação, além de receber o incentivo da esposa, ele continua não encontrando nenhum significado para sua vida. Um dia conhece outros homens com histórias parecidas em um clube aquático municipal. Eles decidem se juntar e formar uma equipe de nado sincronizado para homens de meia-idade, sob o comando da ex-atleta Delphine. Na equipe, Bertrand finalmente sente que sua vida começou a ter algum sentido.

Destino Felicidade (2017), Felix Starck Felix é um jovem cineasta que já registrou em filme sua viagem de bicicleta em “Pedal The Worl”. Neste novo documentário, ele reforma um ônibus escolar e o transforma em uma casa móvel. Na companhia de sua namorada, Selima Taibi, e do cachorro do casal, Rudi, eles atravessam a América sobre quatro rodas. O documentário é uma espécie de diário de viagem, no qual o espectador poderá acompanhar essa aventura.

Nossas Noites (2017), Ritesh Batra Louis e Addie são dois idosos viúvos que moram lado a lado há anos. Um dia, Addie faz uma visita inesperada e propõe que eles passem a noite juntos, para que não durmam sem companhia. Sexo não está incluso no convite. À princípio resistente, Louis acaba por aceitar a proposta. Gradualmente, eles permitem se conhecer melhor e um delicado romance surge. A inusitada relação pega famílias e vizinhos de surpresa.

Beleza Oculta (2016), David Frankel Howard é um publicitário nova-iorquino bem-sucedido que fica desolado após a morte de sua filha. Tomado por desespero, ele não consegue mais se abrir com seus amigos Whit, Simon e Claire. Então, ele decide escrever cartas diretamente voltadas para os temas de amor, tempo e morte. Surpreendentemente, ele é visitado por esses conceitos sob encarnações de pessoas. Conforme dialoga com essas entidades universais, seus olhos são abertos para a beleza oculta que existe em cada uma delas.

Questão de Tempo (2013), Richard Curtis Tim Lake descobre que tem o poder de viajar no tempo, uma habilidade passada de pai para filho. Embora não consiga mudar o curso de acontecimentos históricos no mundo, ele consegue transformar coisas que ocorreram em sua própria vida. Um dia, ele conhece a bela Mary, por quem se apaixona. Tim usa suas viagens no tempo para conquistar a moça e, posteriormente, se casar com ela. Anos depois, Tim descobre que seus poderes não são capazes de impedir que seu casamento e sua família passem por altos e baixos, como qualquer família normal.

100 Metros (2016), Marcel Barrena Ramón Arroyo é um executivo que mora com sua esposa em Bilbao. Um dia, ele recebe o diagnóstico de esclerose múltipla, uma doença que irá degenerar gradualmente seus músculos e provocar paralisia em seu corpo para o resto da vida. Tudo piora quando o sogro viúvo de Ramón, com quem tem uma péssima relação, se muda para sua casa. Quando Ramón vê o anúncio de uma disputa de atletismo, ele se inscreve determinado a ganhar antes de ficar completamente sem os movimentos. O sogro, que é um ex-atleta, se prontifica a prepará-lo para a competição.

A Voz do Silêncio (2016), Naoko Yamada Shoko Nishimiya é uma menina surda que acaba de ingressar em uma nova escola. Quando as outras crianças percebem que ela é um pouco diferente, passam a praticar bullying e a isolar, liderados por Shoya Ishida. Quando as crueldades passam dos limites, Shoko se vê forçada a mudar de escola. Ao notarem que a partida foi ocasionada pelas maldades, os colegas passam a culpar Shoya por atormentar a menina e o condenam ao ostracismo. Seis anos depois, ele decide procurar a vítima para se redimir.

A Busca (2012), Luciano Moura Theo Gadelha é um médico de classe média em São Paulo. Absorto em autocomiseração pelo casamento que não deu certo, perdeu a ligação afetiva com seu filho de 15 anos, Pedro. Para se vingar dos pais, o adolescente decide fugir de casa. Theo e a esposa, Branca, são subitamente arrancados de suas amargas batalhas pré-divórcio quando o pai tem que sair em busca do filho.