10 filmes brilhantes (e emocionantes) para ver no Amazon Prime Video em 2021

A cada ano, mais pessoas aderem às plataformas de streaming, tornando o cinema uma arte muito mais democrática. Estes serviços nos permitem conhecer cinemas independentes, produções estrangeiras e antigas que jamais teríamos a oportunidade de assistir. Algumas dessas obras imperdíveis estão no catálogo do Amazon Prime Video à sua espera em 2021. A Revista Bula selecionou algumas delas para você não deixar para trás. Entre elas, “Dor e Glória”, lançamento de 2019 do esplendoroso cineasta espanhol Pedro Almodóvar; “Era Uma Vez Em… Hollywood”, também de 2019, é uma história criada e dirigida por Quentin Tarantino; e “Terra Amarga”, do mesmo ano dos anteriores, a produção italiana tem direção de Luca Guardabascio. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Dor e Glória (2019), Pedro Almodóvar Salvador Mallo é um cineasta com bloqueio criativo e que não lança filmes há anos. Graças ao seu sucesso passado, acumulou dinheiro suficiente para viver cercado de obras de artes caras e reclamando sobre suas dores de cabeça, depressão e outros problemas de saúde. Um dia, Mallo revê o ex-ator Alberto, com quem teve uma briga durante as gravações de um de seus filmes. O reencontro fará o cineasta refletir sobre as escolhas que fez na vida e revisitará lembranças de sua infância, do primeiro amor, dentre outras experiências marcantes de sua história.

Era Uma Vez Em… Hollywood (2019), Quentin Tarantino Rick Dalton, um ator outrora bem-sucedido, agora vê sua estrela ofuscar, quando é forçado a assumir papéis coadjuvantes em filmes protagonizados por talentos emergentes. Seu dublê e melhor amigo, Cliff Booth, é um ex-boina verde da Segunda Guerra Mundial cuja carreira em Hollywood declina junto com a de Dalton. Sharon Tate e seu marido, Roman Polanski, se mudam para a casa ao lado de Dalton, na Cielo Drive. O ator decadente espera fazer networking para tentar reviver sua carreira. A história sinuosa leva Dalton, Cliff e Sharon à noite de 8 de agosto de 1969, quando ocorre um confronto violento com a Família Manson.

Terra Amarga (2019), Luca Guardabascio Em Falcino, uma pequena cidade ao sul da Itália, Maria é uma jovem mãe de família, que mora com seu marido, Gerardo, e seus dois filhos, Rocco e Carmela, na fazenda de seu sogro, Giuseppe. Quando Gerardo decide ir para a Áustria ganhar dinheiro para permitir uma vida mais confortável para sua família, sua ausência será o início de um pesadelo para Maria os filhos, que serão vítimas do sogro inescrupuloso.

Verdade e Justiça (2019), Tanel Toom O filme perpassa os anos de 1872 a 1896, começando com os camponeses recém-casados Andres e Kroot, que chegam em sua nova casa, Robber’s Rise, uma propriedade em ruínas, empoleirada em uma colina, cercada por uma floresta pantanosa. Por razões que não são totalmente explicadas, o vizinho bêbado e maldoso, Pearu, jura afastar os recém-chegados, assim como fez com os proprietários anteriores. Mas os jovens recém-casados se mostram mais resistentes do que ele esperava, trabalhando duro para transformar seu pedaço de terra desagradável em um lar.

Yesterday (2019), Danny Boyle Jack é um músico que batalha pelo sucesso. Ele toca em cafés e calçadas e é agenciado por Ellie, sua amiga de infância. Jack mora com os pais em Suffolk e está pronto para jogar a toalha, desistindo da carreira malsucedida. Uma noite, um blecaute de 12 segundos ocorre em todo o planeta e Jack é atropelado por um ônibus. Então, ele desperta em um mundo que nunca ouviu falar dos Beatles. Não há vestígios da banda em nenhum lugar. Quando Jack começa a tocar canções como “Imagine” e “Back in the USSR”, as pessoas ficam em choque com a potência das letras e melodias.

Adeus, Professor (2018), Wayne Roberts Richard é um professor universitário draconiano que recebe a notícia de que tem um câncer em estágio terminal. Ele rejeita um tratamento que lhe daria alguns meses a mais de vida e confidencia seu estado de saúde apenas para um colega de trabalho. Quando ele abandona o plano de aula, fuma maconha com seus alunos no campus e decide viver intensamente seus últimos dias, todos pensam que ele enlouqueceu.

Se a Rua Beale Falasse (2018), Barry Jenkins O filme é ambientado na década de 1970, em Beale Street, Nova York. Fonny e Tish eram amigos de infância antes de se apaixonarem na idade adulta. Tish está grávida quando Fonny é preso acusado falsamente de estupro. Deixada sozinha, Tish e sua família fazem todo o possível para provar a inocência de Fonny e tirá-lo da cadeia antes do nascimento do bebê.

Vida Selvagem (2018), Paul Dano Joe, de 14 anos, é filho único de um casal em uma pequena cidade em Montana, na década de 1960. Perto dali, uma floresta na fronteira canadense é assolada por um incêndio. Quando o pai de Joe perde seu emprego e seu senso de propósito, decide se juntar à causa do combate às chamas, deixando a esposa e o filho sozinhos. Joe é forçado a assumir o papel de adulto, quando testemunha a luta de sua mãe em manter a cabeça erguida enquanto vê seu casamento ser deteriorado.

Amantes Eternos (2013), Jim Jarmusch Adam e Eve são vampiros e estão apaixonados há séculos, mas moram em cidades diferentes. Adam é um recluso que vive em uma favela de Detroit, onde compõe suas músicas. Quando Eve sente que Adam está deprimido, ela deixa sua casa em Tangier e corre ao seu encontro. Agora unidos, eles se sentem muito satisfeitos por estarem nos braços um do outro. No entanto, a chegada inesperada da irmã de Eve, Ava, irá perturbar a tranquilidade do casal.