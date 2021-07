Os 10 melhores filmes em língua não-inglesa do século 21

5 — A Fita Branca (2009), Michael Haneke

Michael Haneke não tem nenhum pejo de retratar a história como ela se apresenta. E a história está repleta de ódio — e de crimes de ódio. Em “A Fita Branca”, vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes de 2009, o diretor se dedica a uma tarefa difícil, mas gratificante. Aqui, ele especula acerca das raízes do maior crime de ódio de que se tem notícia ao longo do século 20 (e do qual o cinema já falou reiteradas vezes), o Holocausto. E o faz da forma que melhor sabe. Numa pequena vila alemã, às vésperas da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), três homens detêm a aura de poderosos: o médico, o barão e o pastor. Uma voz em off esclarece que aquele é o palco do que veio a se configurar como a ideologia supremacista germânica, berço do nazismo, e que se alastraria por todo o país. É clara a intenção de Haneke quanto a vincular o comportamento dos habitantes do lugar ao Holocausto, conduzindo a narrativa de modo que o espectador reaja como ele espera. Principia uma sucessão de eventos misteriosos: ao voltar para casa, o médico do vilarejo cai do cavalo, por causa de um arame esticado entre as cercas, o que derruba o animal. O caso nunca é esclarecido. Algum tempo depois, a vítima é o filho do barão. A única relação entre os dois episódios é o método, a fim de deixar claro que aquilo não era casual. O criminoso, cuja identidade não se conhece, está transmitindo uma mensagem. A população da vila logo entende que se trata de uma espécie de lei tácita, que pune qualquer um que não aja conforme o que se poderia considerar como o certo. O medo do castigo — e da vergonha — toma o inconsciente coletivo, e todos intimamente sabem que é o pastor — que obriga dois de seus filhos a ostentar uma fita branca como evidência de que se desviaram – quem está por trás do mistério. O fato de discriminar os que não se adequam com uma fita branca também é uma antecipação do que iria acontecer ao longo da vigência do regime nazista, quando judeus eram identificados com uma estrela amarela logo no começo da Segunda Guerra. “A Fita Branca” é, assumidamente, mais um filme sobre as origens do totalitarismo nazista e do antissemitismo, mas cujo enredo – de uma originalidade que não se vê com frequência em histórias do gênero – tem sacadas brilhantes, como a sequência final, na igreja, muito similar aos gabinetes do Terceiro Reich. Haneke pode ser acusado de maniqueísmo ao conduzir o olhar e a reflexão do público, mas o espectador reage muito bem a isso.