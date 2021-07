12 filmes na Netflix que te deixarão com o coração na boca

O medo provoca diversas reações no nosso organismo, incluindo a aceleração dos batimentos, elevação da pressão arterial e tremor dos músculos. Com sensações tão terríveis, quem poderia gostar de levar susto? Muita gente! A sensação de alívio que vem depois do medo, também é uma resposta do corpo, que libera enchentes de dopamina, aliviando o corpo dos estresses e tensões e trazendo bem-estar. Por essa razão, muitas pessoas são viciadas em filmes de terror e suspense. A Revista Bula separou os títulos ideias que estão disponíveis na Netflix para os fãs do gênero. Entre os destaques, “Oxigênio”, “Rua do Medo: 1978” e “Fuja”. Os títulos estão organizados conforme o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Oxigênio (2021), Alejandre Aja Liz acorda sem suas memórias e sem, ao menos, lembrar o próprio nome em uma câmara criogênica. Trancada e isolada apenas com MILO, uma inteligência artificial, ela precisa juntar pistas e fragmentos de memórias para descobrir como foi parar ali e os motivos. Enquanto remonta o quebra-cabeça em sua mente, ela luta contra o tempo, antes que seu oxigênio acabe.

Rua do Medo: 1978 — Parte 2 (2021), Leigh Janiak Em Shadyside, no verão de 1978, as aulas terminaram e os campistas se preparam para o Camp Nightwing, um acampamento que também recebe moradores da próspera cidade de Sunnyvale. Quando outro cidadão de Shadyside é possuído por um ser maligno com desejo de matar, as atividades das férias se transformam em uma tenebrosa luta pela sobrevivência. Moradores das duas cidades deverão se unir para solucionar o aterrorizante mistério antes que mais mortes macabras aconteçam.

Fuja (2020), Aneesh Chaganty Com paralisia, asma, arritmia cardíaca, hemocromatose e diabetes, Chloe é educada em casa. Mas, como toda adolescente de 17 anos, ela sonha em ir para uma boa universidade e descobrir a vida além do ninho. Quando percebe que sua rotina é extremamente controlada por sua mãe, Diane, inclusive suas alimentações e medicamentos, ela passa a desconfiar das reais intenções de sua responsável.

À Espreita do Mal (2019), Adam Randall Um menino de 12 anos desaparece após ser visto pela última vez andando de bicicleta. Ele se torna mais um na lista de outras crianças que sumiram em uma pequena cidade, onde o detetive Greg Harper tenta juntar pistas antes que haja mais casos. Em casa, o detetive enfrenta outro problema: sua esposa, Jackie, o traiu recentemente. Nesta atmosfera tensa, coisas estranhas começam a acontecer, como Greg ficar trancado em um armário enquanto resgata o hamster da família ou os talheres desaparecerem das gavetas da cozinha.

Apóstolo (2018), Gareth Evans Em 1905, Thomas Richardson recebe a notícia de que sua irmã foi sequestrada. A moça é levada para uma ilha remota, onde uma seita de seguidores do Profeta Malcolm começam a ficar sem recursos. Suas plantações secaram e as condições de vida estão cada vez piores. Malcolm, que prega a paciência, vê em sua refém a oportunidade de conseguir o dinheiro do resgate. Thomas viaja para a ilha disfarçado e sorrateiramente entra na sociedade, mas vê que o grupo religioso não é tão inofensivo quanto ele imaginava.

Calibre (2018), Matt Palmer Vaughn e Marcus são dois amigos que partem para uma vila isolada na Escócia, onde passarão o final de semana caçando. A dupla se hospeda em um hotel familiar, mas devido ao comportamento rebelde de Marcus, logo eles não passam a ser bem vistos pelos moradores da região. Em um dos dias de caça, Vaughn mira para atirar em um alce, mas o animal se move e a vítima acaba sendo uma criança. A partir disso, uma cadeia de acontecimentos se desenrolam deixando a dupla em uma situação que mudará suas vidas.

It — A Coisa (2017), Andy Muschietti Sete amigos em Derry, no Maine, estão prestes a enfrentar seu pior pesadelo: um antigo mal que muda de forma e emerge do esgoto a cada 27 anos para atacar as crianças da cidade. Bill, Richie, Beverly, Ben, Mike, Stan e Eddie se unem em uma leal amizade ao longo de um verão tenebroso. Cada um deverá superar seus próprios medos pessoais para enfrentar o palhaço assassino e sanguinário conhecido como Pennywise.

Jogo Perigoso (2017), Mike Flanagan Durante as férias em uma casa remota, o advogado de sucesso Gerald algema sua esposa, Jessie, na cabeceira da cama em um momento íntimo do casal. Ela não se sente confortável e pede para que o marido retire as algemas, mas Gerald está animado e se nega. No entanto, antes que qualquer coisa aconteça, ele sofre um ataque cardíaco e cai morto em cima dela. Ao empurrar o corpo, Jessie fica aterrorizada com a situação. Distante demais para que qualquer pessoa escute seus gritos de socorro, ela continua algemada à cama. No entanto, a noite irá trazer sustos ainda muito maiores.

Mother! (2017), Darren Aronofsky Um casal constrói um lar em uma antiga casa. A jovem esposa está grávida e o marido, um escritor famoso, é aparentemente amável. Certo dia, um visitante inesperado pede para passar a noite na residência e o marido aceita. De repente, novas visitas inconvenientes chegam, causando uma série de eventos perturbadores. O local tranquilo e de aconchego familiar se torna um ambiente caótico e inseguro para a futura mãe e seu bebê.

Sem Perdão (2017), Ric Roman Waugh Jacob Harlon é um pai de família enviado para a prisão por homicídio culposo após um acidente de trânsito que matou seu melhor amigo. Logo ele entra em uma gangue de supremacistas brancos para sobreviver. Durante um motim na cadeia, Jacob é identificado e tem sua sentença prolongada. Ele sai após dez anos, sob o olhar atento de seu agente de condicional, Kutcher. Rapidamente Jacob é atraído novamente para mundo do crime, agora fora da prisão, onde terá que determinar seu próprio destino.

Invasão Zumbi (2016), Sang-ho Yeon Seok-woo é divorciado e workaholic. Ele mora com sua mãe e quase não passa tempo com a filha, Su-an. No aniversário da menina, ele compra um Nintendo Wii, se esquecendo de que ele já havia dado o mesmo brinquedo para ela no Dia das Crianças. Para consertar o incidente embaraçoso com a filha, Seok-woo a deixa escolher o que quer ganhar de presente. Su-an pede para ver sua mãe em Busan, que fica a apenas uma hora de trem de Seul. Durante a viagem, invasores zumbis decidem atacar os passageiros.