11 melhores filmes lançados em 2021 no catálogo da Netflix

Bo Burnham: Inside, Bo Burnham

Gravado durante o isolamento social em 2020, em decorrência da pandemia de Covid-19, o filme parece ser uma coletânea de momentos cômicos. No entanto, as cenas exploram com realismo e intimismo as crises de solidão do confinamento do comediante Bo Burnham. Uma série de canções e esquetes estreladas por ele próprio narram sua vida cotidiana em pleno confinamento. Em meio às crises de pânico, auto depreciação e reconhecimento de seus privilégios, Bo documenta com ironia e humor a decadência de sua saúde mental.