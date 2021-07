15 filmes na Netflix que são diamantes para os olhos e a alma de crianças e adolescentes

A formação do ser humano se dá principalmente entre a infância e a adolescência. E o cinema, nessa fase, se apresenta não apenas como entretenimento, mas também como uma ferramenta de auxílio no desenvolvimento das crianças. Ao contrário do que muitos pensam, os pequenos são totalmente capazes de refletir e absorver os ensinamentos passados pelos filmes. A Revista Bula reuniu dez títulos disponíveis na Netflix que são diamantes para o cérebro de crianças e adolescentes. Os filmes selecionados abordam questões essenciais da vida, como amadurecimento, mortalidade, ética e a importância da convivência. “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas” (2021), de Michael Rianda; “Din e o Dragão Genial” (2021), de Chris Appelhans; “Sitara: Sonhando com as Estrelas” (2020), de Sharmeen Obaid-Chinoy; e “Animais Fantásticos e Onde Habitam” (2016), David Yates, são os principais destaques. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas (2021), Michael Rianda Após ser aceita na faculdade de cinema, o que Katie Mitchell mais deseja é ir embora de casa, já que seus pais não acreditam no seu sonho de ser cineasta. Mas seu pai, Rick, insiste que todos viajem juntos para levá-la até a universidade. Durante o trajeto, uma revolta tecnológica ocorre e os dispositivos eletrônicos tentam tomar o controle da Terra. Os Mitchell, corajosos, decidem se unir para salvar a humanidade.

Amor e Monstros (2021), Michael Matthews Após monstros gigantes assumirem o controle da terra, os humanos sobreviventes passaram a viver em colônias no subsolo. Sete anos depois do apocalipse, Joel Dawson consegue entrar em contato com Aimee, sua namorada da época da escola, via rádio. A colônia de Aimee está a alguns quilômetros de distância e Joel resolve voltar à superfície para reencontrá-la, apesar de todos os perigos e monstros que o aguardam no caminho.

Din e o Dragão Genial (2021), Chris Appelhans Din é um estudante universitário que ganha um bule de chá de um idoso. No recipiente contém um dragão mágico que pode lhe conceder três pedidos. O dragão, chamado Long, pretende atender rapidamente três desejos de Din para que possa finalmente cumprir sua missão de servir a dez mestres e ser libertado no mundo espiritual. No entanto, Din pretende usar seus pedidos gradualmente para se reconectar com Lina, sua amiga de infância, que se tornou muito rica e inacessível.

Sitara: Sonhando com as Estrelas (2020), Sharmeen Obaid-Chinoy No Paquistão dos anos 1970, Pari é uma garota de 14 anos que sonha em pilotar aviões, mas seu pai deseja casá-la com um homem mais velho para fazer jus às tradições. A história de Pari é contada pela perspectiva de sua irmã mais nova, Mehr, que tem apenas 6 anos e desconhece as barreiras que se colocam em meio aos sonhos das mulheres de sua família.

A Menina e o Leão (2019), Gilles de Maistre A adolescente Mia cresceu em uma fazenda de leões comprada por seus pais, John e Alice, na África do Sul. Desde pequena, ela tem uma profunda conexão e amizade com Charlie, um leão branco. Seu pai vende os felinos para caçadores que matam os animais apenas para exibi-los em fotos. Com medo de que o pai venda Charlie, que é de uma espécie em extinção, Mia foge com o leão e tenta levá-lo para um santuário.

Dança dos Pássaros (2019), Huw Cordey As aves silvestres têm rituais de acasalamento que se assemelham a danças fascinantes e perfeitamente executadas. Quando necessitam de um par, os machos se revezam para exibir suas acrobacias. No final, a fêmea escolhe qual lhe agradou mais. Neste documentário, drones e câmeras remotas captam esses rituais por ângulos inéditos. A narração é do ator Stephen Fry.

Perdi meu Corpo (2019), Jérémy Clapin Em um laboratório parisiense, uma mão decepada resolve fugir para encontrar seu corpo. Em uma assustadora fuga pela cidade, ela enfrenta muitos desafios, como ratos e pombos no caminho. Mas, seguindo suas lembranças, consegue encontrar seu corpo, o jovem Naoufel, um entregador de pizzas que está tentando se aproximar de Gabrielle, a bibliotecária por quem ele é apaixonado.

Caninos Brancos (2018), Alexandre Espigares Adaptado do livro homônimo de Jack London, lançado em 1906, o filme conta a história de um cão-lobo nascido nas montanhas do Canadá. Filho de Kichi, o puxador de trenó mais rápido da tribo, ele logo é adotado pela família de Gray Beaver. Em seu novo lar, ele ganha o nome de Caninos Brancos e se torna um animal inteligente e forte. Então, uma promotora de brigas de cães faz de tudo para conseguir roubá-lo.

A Ganha-Pão (2017), Nora Twomey Parvana é uma garota que vive no Afeganistão governado pelas forças do Talibã. Quando seu pai é preso de maneira injusta, ela, sua mãe e a irmã ficam desamparadas. Mulheres não podem trabalhar no país e ninguém lhes vende comida se estiverem desacompanhadas. Então, Parvana decide se disfarçar de menino para trabalhar e garantir o sustento de sua família.

As Memórias de Marnie (2014), James Simone e Hiromasa Yonebayashi Anna é uma adolescente órfã de 12 anos, que sofre de asma e não tem nenhum amigo. Cada vez mais absorta em seus próprios pensamentos, Ana se refugia na pintura. Um de seus desenhos favoritos é uma mansão à beira-mar. Após um forte ataque de asma, o médico decide enviá-la para a casa de seus parentes Kiyomasa e Setsu, em uma aldeia no interior do Japão, para que possa respirar ar puro. Na cidade, vê a mesma mansão misteriosa de suas pinturas. No local, vive Marnie, uma menina solitária por quem Anna desenvolve uma forte amizade.

Animais Fantásticos e Onde Habitam (2016), David Yates A história se passa em 1926, 70 anos antes da jornada de Harry Potter. O magizoologista Newt Scamander, autor do livro “Animais Fantásticos e Onde Habitam”, leitura obrigatória em Hogwarts; acaba de chegar em Nova York. Em sua preciosa maleta, ele guarda as criaturas fantásticas que coletou durante suas viagens. Quando alguns dos animais escapam, Newt entra em conflito com o Congresso Mágico dos Estados Unidos, que teme a exposição dos bruxos à sociedade.

O Conto da Princesa Kaguya (2013), Isao Takahata Kaguya, uma bebê, é encontrada dentro de um tronco de bambu brilhante por Sanuki e sua esposa, Ona. Acreditando que ela é uma presença divina, eles a levam para casa e a chamam de “princesa”. Passado o tempo, Kaguya se transforma em uma bela jovem, que atrai a cobiça de vários nobres, incluindo o próprio imperador. Como não tem interesse em nenhum dos pretendentes, Kaguya exige presentes impossíveis a eles.

O Mundo dos Pequeninos (2012), Hiromasa Yonebayashi No subúrbio de Tóquio, sob o assoalho de uma casa antiga, moram Arrietty e sua família, todos seres minúsculos. Eles sobrevivem roubando itens dos vizinhos humanos e colocando a culpa em gatos e ratos. Mas, quando o jovem Shawn se hospeda na residência, ele descobre Arrietty e os dois se tornam amigos, colocando em risco o segredo e a vida de todos os familiares da garota.

A Viagem de Chihiro (2001), Hayao Miyazaki Chihiro está a caminho de mudança para uma nova casa no subúrbio. Quando o pai pega um caminho diferente e para em outra cidade, Chihiro não tem um bom pressentimento. Eles entram em uma casa vazia com uma mesa farta. Os pais de Chihiro decidem comer, enquanto ela sai para explorar a cidade. No caminho, encontra Haku, um menino que a alerta para fugir o mais rápido possível. Quando Chihiro volta para encontrar os pais, eles se transformaram em porcos gigantes.

Princesa Mononoke (1997), Hayao Miyazaki Em um combate contra um javali que havia sido possuído por um demônio, o príncipe Ashitaka tem o braço enfeitiçado pela fera. Seguindo conselhos da curandeira de sua aldeia, ele parte em uma jornada até o clã Tatara, onde possivelmente encontrará a cura. Em sua jornada, Ashitaka se depara com uma guerra entre humanos e deuses da floresta, onde conhece a guerreira Mononoke Hime.