10 filmes recentes na Netflix criminosamente subestimados

Alguns lançamentos originais da Netflix passam despercebidos, enquanto outros títulos acabam nas prateleiras secretas do serviço de streaming e até são mais difíceis de encontrar. Os filmes dessa seleção são considerados subestimados e merecem maior carinho e atenção do público. Nessa lista, “Eu me Importo”, sobre uma mulher que atua com respaldo da justiça para assumir a tutela de bens de idosos considerados “incapazes”, mas que faz parte de um esquema de drenagem de dinheiro; “John à Procura de Aliens”, um documentário sobre um homem que dedicou sua vida a tentar contato com extraterrestres; e “Ninguém Sabe que Estou Aqui”, que narra a história de um ex-cantor infantil que teve de se isolar após vivenciar um trauma em sua carreira. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Eu me Importo (2020), J. Blakeson Marla Greyson é uma advogada que atua como tutora legal de idosos considerados mentalmente incapazes pelo governo. No entanto, por trás da missão, ela encabeça um esquema que drena as economias de seus tutelados, enquanto eles vivem seus últimos anos em abrigos. Um dia, Marla acredita ter encontrado a presa perfeita: uma idosa riquíssima e sem nenhum herdeiro para reivindicar a herança. No entanto, a vítima é mais esperta do que aparenta à primeira vista.

John à Procura de Aliens (2020), Matthew Killip John Shepherd é um homem na casa dos 60 anos que, após ser abandonado pelos pais, foi adotado pelos avós e passou a vida em uma casa na área rural do Michigan. Em uma foto dos anos 1970, os idosos aparecem sentados confortavelmente em poltronas de um lado da sala, enquanto ele se distrai com um enorme equipamento com tela, diversos botões e interruptores, que parece ter sido extraído de uma nave espacial. John era aficionado por seres extraterrestres e tentava contato com eles desde criança. Agora, ele instala a mesma engenhoca sobre a neve no quintal e tenta captar sinais de rádio.

Ninguém Sabe que Estou Aqui (2020), Gaspar Antillo Memo é um ex-cantor infantil obeso, que foi forçado pelo seu empresário a cantar por trás das cortinas enquanto um menino bonito, que o dublava, ocupava o centro dos palcos e atraía as atenções. Com uma marca profunda que o acompanhou até a idade adulta, Memo se aposentou indefinidamente do canto e mora com seu tio em uma remota fazenda de ovelhas em uma longínqua ilha chilena. Sua vida muda com a entrada de Martita, que o grava e posta o vídeo nas redes sociais, para que o mundo possa ouvir sua voz melódica novamente.

O Diário do Pescador (2020), Enah Johnscott Ekah, de 12 anos, tem vontade de frequentar a escola como os meninos da ilha em que mora, onde a educação feminina ainda é um tabu. Ao saber da história da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, Ekah fica ainda mais determinada. No entanto, o amargo pai pescador de Ekah, Solomon, se opõe veementemente que sua filha talentosa receba educação escolar. Apoiada apenas por sua professora, Bihbih, Ekah se defronta com o desafio de enfrentar seu pai ou um futuro sombrio e frustrante.

O que Ficou para Trás (2020), Remi Weekes Um casal atravessa o Sudão até a Inglaterra. Durante a travessia, um naufrágio tirou a vida de sua filha, Nyagak. Dela, resta apenas a lembrança em forma de uma boneca que carregava. Divididos entre o trauma e o alívio de finalmente alcançar seu destino, o casal mora em uma residência cedida pelo governo. Enquanto isso, a legalização dos dois no país é avaliada.

Selva Trágica (2020), Yulene Olaizola Ambientado nos anos de 1900, Agnes é uma escrava africana que foge acompanhada de sua irmã mais velha, Florence, e um homem, Norm, para escapar de um casamento forçado com um brutal proprietário de terras britânico, Cacique. Eles adentram as florestas ao longo do Rio Hondo, que separa o México das Honduras Britânicas. Durante a fuga, Agnes é capturada por um grupo de chicleros, que decidirão se irão ou não protegê-la.

Silenciadas (2020), Pablo Agüero Em 1609, no País Basco, uma delegação de padres e soldados espanhóis, chefiada pelo clérigo da Inquisição, Rostegui, vasculha o campo em busca de bruxas. Quando seis garotas são encontradas cantando e dançando nos bosques, são levadas presas para uma cela e interrogadas uma a uma por Rostegui e seu escrivão-conselheiro, Salazar. As garotas tentam várias táticas para se manterem vivas, incluindo dizer aos inquisidores o que eles querem ouvir. Mesmo quando as prisioneiras são forçadas a assinar confissões e acusar umas às outras, a mais resiliente delas, Ana, usa sua astúcia para entrar na mente de Rostegui.

A Prima Sofia (2019), Rebecca Zlotowski Naïma é uma adolescente de 16 anos, nascida e criada em Cannes, no sul da França. Ela e seu amigo, Dodo, têm o sonho de se tornarem atores famosos. Ela também está prestes a iniciar um estágio com um chef de um hotel de luxo, onde sua mãe trabalha como camareira. No entanto, Naïma deixará tudo isso para trás ao receber sua prima Sofia, vinda de Paris, para passar o verão com ela. Ao se tornarem inseparáveis, Naïma descobre que o estilo de vida hedonista da prima a ajuda a conseguir fácil todas as coisas materiais que deseja.

Girl (2018), Lukas Dhont Lara mora com o pai e o irmão mais novo. A família se mudou para a cidade para que Lara pudesse frequentar uma escola de balé de elite. Simultaneamente, ela está nos estágios iniciais da transição de gênero, com terapia hormonal e consultas médicas. Seu pai a apoia, mas está preocupado com seu humor e a forma como Lara encara as mudanças em seu corpo. A menina tem muitas responsabilidades na casa, cozinhando, cuidando do pai e do irmão mais novo, que ocasionalmente a chama de Victor, seu antigo nome.