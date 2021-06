10 filmes para assistir na Netflix e superar todas as fases de uma separação

Já cantava Tom Jobim: “O amor é a coisa mais triste quando se desfaz”. E essa é uma verdade absoluta. Especialmente, porque é no final que as melhores lembranças latejam na mente e a gente se esquece do porquê não durou mais. Para inspirar os espectadores que estão com o coração partido a seguirem em frente, a Revista Bula trouxe filmes que mostram como seus protagonistas conseguiram superar as fases da separação. Entre eles, “Alguém Especial”, uma doce história sobre o fim de um romance jovem e intenso; “Gente que Vai e Volta”, que traz uma abordagem mais cômica; e o asiático “Happy New Year”, sobre recomeçar a vida após o final do amor. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Alguém Especial (2019), Jennifer Kaytin Robinson Jenny é uma jornalista que consegue o emprego dos seus sonhos, mas, para aceitá-lo, terá de se mudar de Nova York. O companheiro, Nate, não recebe a notícia de forma muito positiva e decide terminar o romance. Para se despedir da cidade, as duas melhores amigas de Jenny programam uma noite de farras. Enquanto isso, flashbacks mostram momentos felizes e dolorosos do relacionamento de Jenny e Nate, enquanto eles refletem se o término é mesmo a melhor solução.

Gente que Vai e Volta (2019), Patricia Font Bea é uma arquiteta feliz com seu trabalho, tem uma bela casa e um namorado aparentemente perfeito, Victor. Após ser traída pelo seu companheiro, ela retorna para sua cidade natal, à beira-mar. Hospedada durante uma temporada na casa da mãe, Ángela, ela volta a conviver com os irmãos. Enquanto se reconecta com sua excêntrica família, Bea tenta descobrir quais rumos deve tomar na vida.

Happy Old Year (2019), Nawapol Thamrongrattanarit Jean é uma jovem que acaba de voltar da Suécia para a Tailândia. Ela recebe uma oferta de emprego em uma empresa de design, mas com a condição de que ela tenha seu próprio escritório. Jean deseja transformar a parte comercial da loja de sua família em um ambiente de trabalho minimalista. Empacotar tudo em sacos de lixo e jogar fora não será tão fácil quanto imaginou, especialmente depois que ela se deparar com uma câmera fotográfica que traz lembranças de seu ex-namorado.

História de um Casamento (2019), Noah Baumbach Charlie e Nicole são um casal de artistas que vive em Brooklyn com o filho de 8 anos, Henry. Nicole havia sido atriz de cinema na adolescência e agora estrela nos palcos em peças dirigidas por Charlie. No decorrer do enredo, o casal relata o que amam e odeiam sobre o outro conduzindo a história de amor desde seu início até o iminente fim. Ao decidir que quer retornar para sua carreira em Los Angeles, Nicole decide contratar a voraz advogada Nora Fanshaw, enquanto Charlie busca um advogado à altura para brigar pela custódia de Henry.

Como Superar um Fora (2018), Bruno Ascenzo e Joanna Lombardi Após seis anos de relacionamento, María Fé leva um fora de seu namorado e vê sua vida descarrilhar. Tomada por ansiedade, depressão e autodesprezo, ela inicia um blog para desabafar e se conectar com outras pessoas que se sintam identificadas com sua situação. Além disso, com ajuda das amigas Natalia e Jely, María Fé aprenderá como ser solteira novamente.

Todas as Razões Para Esquecer (2018), Pedro Coutinho Depois de terminar seu relacionamento de longo prazo, Antonio tem certeza de que irá superar Sofia facilmente. Mas nada é tão simples quanto parece. Percebendo a impossibilidade de controlar seus próprios sentimentos, passa a boicotá-los, utilizando todos os tipos de medidas paliativas para se libertar das memórias de sua ex, como psicanálise cognitiva, remédios e Tinder.

Me Chame pelo Seu Nome (2017), Luca Guadagnino Ambientado no verão de 1983, no norte da Itália, o filme percorre semanas ensolaradas nas quais o mundo de Elio é transformado. Arrogante e sofisticado, embora transpareça uma ingênua insegurança, Elio e seus pais não convencionais se preparam para receber Oliver, um aluno de pós-graduação que irá trabalhar durante o verão com o pai do adolescente, que é professor. Bonito e confiante, a forma como Oliver preenche os ambientes por onde passa deixa Elio completamente apaixonado.

Dear Zindagi (2016), Gauri Shinde Kaira é uma cineasta promissora que deseja dirigir seus próprios filmes. Sua vida começa a desandar quando Raghuvendra, um produtor de cinema que foi pivô do término de seu namoro de longa data, fica noivo de outra pessoa. Ela é expulsa de seu apartamento, porque a imobiliária só aceita casais. Além disso, Kaira se sente insatisfeita com sua evolução profissional. Então decide se mudar de Mumbai para Goa, onde irá morar novamente com os pais, com quem não se relaciona bem.

Closer: Perto Demais (2004), Mike Nichols Dan é um romancista frustrado que se apaixona pela stripper Alice após um encontro inusitado em uma rua de Londres. Larry é um dermatologista grosseiro que se apaixona pela fotógrafa Anna, depois de se conhecerem em um aquário. Por forças do acaso, essas quatro pessoas conseguem intercalar romances complicados umas com as outras e sem a certeza se estão realmente sendo felizes nesses relacionamentos.