10 melhores filmes psicodélicos da história do cinema

A Montanha Sagrada (1973), Alejandro Jodorowsky

A trama de “A Montanha Sagrada” se inicia com o que parece se tratar do chefe de uma seita, o próprio diretor vestido de preto, tirando a roupa de duas seguidoras e raspando o cabelo delas. Pano rápido para uma sequência em que um homem assemelhado à figura de Jesus como o conhecemos no Ocidente está estirado no chão com moscas a voejar sobre seu rosto. Ele é carregado por crianças, que o pregam na cruz. Depois de apedrejado, esse Cristo desperta e ruma para a cidade, ao lado de um anão. Sucedem várias situações inverossímeis e abjetas, como soldados chacinando pessoas e fazendo sexo com prostitutas. Nessa metáfora acerca do caos sempiterno do mundo, Jodorowsky — judeu cujo avô polonês, fugindo dos delírios genocidas de Hitler, radicou-se no Chile ao fim de uma travessia épica pelos Andes — insinua caminhos, teorias e filosofia para que o espectador faça a sua própria leitura, tendo por fundamento suas crenças.