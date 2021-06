10 filmes de zumbi na Netflix que todo fã do gênero deveria assistir

Zumbilândia (2009), Ruben Fleischer

A Terra foi dizimada devido a uma variante do mal da vaca louca, vírus que faz com que as pessoas se tornem zumbis. Entre os poucos seres humanos que conseguiram escapar do contágio, está Columbus, estudante da Universidade do Texas, que não vê a hora de chegar à sua cidade natal na esperança de reencontrar seus pais com vida. Ironicamente, Columbus teme muito mais os palhaços do que os mortos-vivos. No caminho ele conhece Tallahassee, que segue rumo à Flórida para trabalhar como exterminador de zumbis. Columbus vai com ele. Ao fazer uma parada numa mercearia, a dupla enfrenta três desses monstros e faz amizade com Wichita e sua irmã caçula Little Rock. Agora, o grupo vai ter de deliberar sobre as providências a serem tomadas.