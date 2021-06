10 filmes alegres e felizes na Netflix que o farão sentir-se melhor em 2021

Se em alguns momentos, você já se sentiu triste e desmotivado, deixe-nos te lembrar que todos os seres humanos já se sentiram assim um dia. Isso é passageiro. O isolamento social, uma enchente de notícias ruins que nos atacam por todos os lados, ver pessoas próximas terem suas vidas abaladas por uma doença, uma separação ou uma dificuldade. Não apenas nossos próprios problemas, mas aqueles que afetam as pessoas ao nosso redor também mexem com o emocional. Muitas vezes é mais difícil encontrar soluções para as crises do cotidiano do que resolver a hipótese de Riemann. A Revista Bula separou uma lista de filmes que irá te inspirar a ver as coisas boas da vida. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Você Nem Imagina (2020), Alice Wu Ellie Chu é estudiosa e tímida, mas elabora um negócio próspero escrevendo trabalhos para outros alunos por dinheiro. O bico permite que ela ajude a sustentar o pequeno apartamento que divide com seu pai viúvo. Um dia, Paul Munsky, do time de futebol da escola, pede a Ellie para ajudá-lo a escrever uma carta de amor para Aster Flores. Ellie também se sente atraída por Aster e sabe exatamente o que dizer para ela. Por outro lado, o rapaz que gosta de Aster por sua beleza, passa a enxergar em Ellie algo muito mais substantivo.

Deixe a Neve Cair (2019), Luke Snellin Em uma pequena cidade coberta por neve, às vésperas do Natal, diferentes pessoas são tocadas pelo amor. Tobin descobre que está apaixonado por sua melhor amiga quando percebe o interesse da moça por um cara mais velho. Dorrie é uma garçonete que vê seus olhos brilharem quando a líder de torcida, Tegan, aparece na lanchonete em que trabalha. Addie está convencida de que seu namorado a está traindo. Julie conhece uma celebridade do pop que se interessa por ela, mas ele não poderá conquistá-la com sua fama.

A Menina e o Leão (2018), Gilles de Maistre Mia tem 10 anos e se muda de Londres para a África do Sul. No novo país, sua família irá administrar um santuário de leões para turistas. Ela desenvolve um vínculo especial com Charlie, um filhote de leão branco. Anos mais tarde, o pai de Mia decide vender o animal. Preocupada com possíveis compradores interessados em usar o leão para que seja caçado, Mia tem de lutar para salvar seu melhor amigo.

Peter Rabbit (2018), Will Gluck Uma adaptação do conto clássico infantil de Beatrix Cole, “Peter Rabbit” narra a história do coelho rebelde Peter. Ele, suas irmãs e seus amigos têm um objetivo na vida: comerem à vontade na plantação do senhor McGregor, local que acreditam ser deles, já que a casa foi construída sobre a terra que seus ancestrais habitaram por anos. Com a morte do homem, o sobrinho Tom faz uma viagem ao imóvel, que pretende vender. Chegando lá, logo se sente atraído pela vizinha do senhor McGregor, Bea, que adora os coelhos e até os deixa entrar em sua casa quando chove.

Destino Felicidade (2017), Felix Starck Felix é um jovem cineasta que já registrou em filme sua viagem de bicicleta em “Pedal The Worl”. Neste novo documentário, ele reforma um ônibus escolar e o transforma em uma casa móvel. Na companhia de sua namorada, Selima Taibi, e do cachorro do casal, Rudi, eles atravessam a América sobre quatro rodas. O documentário é uma espécie de diário de viagem, no qual o espectador poderá acompanhar essa aventura.

Família do Bagulho (2013), Rawson Marshall Thurber Após ser assaltado por um bando de adolescentes marginais, o traficante David perde o dinheiro de pagar seu fornecedor. Para saldar a dívida com o criminoso, David tem a missão de contrabandear um carregamento de drogas. Então ele convoca a stripper Rose, o aspirante a cliente Kenny, e a adolescente cheia de piercings e tatuagens Casey para fingirem ser sua esposa e filhos. Juntos, a família “Miller” segue em um trailer rumo à fronteira para cumprir a missão.

Três Amigos na Estrada (2011), Zoya Akhtar Kabir conhece Natasha e, seis meses depois, eles estão noivos. Antes de se comprometer eternamente, ele decide embarcar em uma longa despedida de solteiro. Na companhia de Imraan e Arjun, seus dois melhores amigos desde a infância, o trio passa três semanas em uma jornada. A viagem à Espanha já havia sido planejada quatro anos antes, quando eles haviam terminado a faculdade, mas nunca aconteceu. Agora, a despedida de solteiro irá trazer grandes transformações pessoais para cada um deles.

O Virgem de 40 Anos (2005), Judd Apatow Andy Stitzer chegou aos 40 anos e se considera razoavelmente bem-sucedido. Tem um emprego estável como estoquista em uma loja de eletrônicos, um apartamento e bons amigos. Entretanto, tem algo que ainda não conseguiu, e que a maioria das pessoas de sua idade já fizeram: sexo. Para os colegas de trabalho de Andy, é o momento de mudar isso. Para eles, ajudar o amigo a fazer sexo se torna uma missão.

Um Príncipe em Nova York (1988), John Landis O príncipe Akeem, de Zamunda, chegou na idade de se casar. A noiva já foi escolhida por sua família, mas ele a rejeita. Então, decide realizar uma viagem para o Queens, em Nova York, na companhia de seu criado. Quando conhece Lisa, ele dá todo seu dinheiro para um sem-teto e finge ser pobre. Também consegue um trabalho no restaurante do pai da moça, no intuito de conquistá-la.