10 filmes alucinantes que deixarão seu cérebro em chamas

Eu vi o Diabo (2010), Kim Jee-Woon

“Eu Vi o Diabo”, lançado em 2010, acompanha a história de Kim Soo-hyeon, um agente secreto cuja esposa é brutalmente assassinada pelo serial killer Jang Kyung-chul. Policial hábil e destemido um pouco além da conta, ele acha o paradeiro do psicopata, e decide dar ao assassino uma dose de seu próprio veneno ao persegui-lo numa caçada com alto teor de sadismo, pois, ao capturá-lo, espanca-o com violência e o deixa escapar, monitorando sua localização e recomeçando o jogo. Como isso é cinema — e cinema coreano —-, as coisas saem do controle de Soo-hyeon, num filme que entra arrombando a porta no tema da discussão sobre o lado perverso do homem, tanto por parte do psicopata frio e inconsequente como do agente da lei que perde a mulher e quer justiça a qualquer preço.