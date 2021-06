10 filmes novos da Netflix para suavizar a semana e dar um plus no alto astral

Para aqueles que querem suavizar a semana e dar plus no alto astral, a Bula reuniu em uma lista dez filmes alegres, inspiradores, fofos e felizes que estão disponíveis no catálogo da Netflix. Os longas selecionados foram lançados recentemente, contam histórias leves e despretensiosas, mas foram aplaudidos pelo público e pela crítica. Entre os selecionados, destacam-se “Garota Estranha” (2021), de Umesh Bist; “A Incrível História da Ilha das Rosas” (2020), de Sydney Sibilia; e “Um Banho de Vida” (2019), de Gilles Lellouche. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Garota Estranha (2021), Umesh Bist A jovem Sandhya fica viúva poucos meses depois de ter se casado. A família se reúne para que todos passem os dias de luto juntos, mas Sandhya não demonstra tristeza, o que intriga as outras pessoas. A verdade é que Sandhya não teve tempo de conhecer e se tornar íntima do marido, pois o casamento foi arranjado. Além disso, ela descobre que ele era apaixonado por outra mulher.

Moxie: Quando Garotas Vão à Luta (2021), Amy Poehler Vivian Carter está cansada dos colegas de escola machistas. Eles assediam e maltratam as garotas, mas a direção do colégio parece não se importar e nunca toma uma atitude. Inspirada nas histórias da mãe, que era ativista do movimento feminista nos anos 1990, Vivian decide começar uma mobilização na própria escola. Ela e outras garotas se unem para criar o Moxie, um grupo que denuncia o machismo na instituição.

A Incrível História da Ilha das Rosas (2020), Sydney Sibilia Baseado em uma história real, o longa segue um engenheiro considerado excêntrico e lunático. Decidido a viver da forma como sempre sonhou, sem seguir regras, ele constrói uma ilha na costa italiana e declara independência, alegando que criou uma nação. Sua ousadia chama a atenção do mundo e cada vez mais pessoas se interessam por viver na ilha, mas o governo italiano o declara inimigo e exige que a propriedade seja formalizada.

A Festa de Formatura (2020), Ryan Murphy Dee Dee Allen e Barry Glickman são atores de teatro com a carreira em decadência. O último musical deles fracassou e recebeu muitas críticas negativas. Para recuperar a boa reputação, eles se juntam a outros dois artistas para apoiar uma causa social. A ideia do grupo é ajudar Emma Nolan, uma estudante do último ano que foi proibida de levar a namorada Alyssa ao baile. Os atores viajam até Edgewater, em Indiana, para auxiliar as adolescentes lésbicas.

A Última Nota (2020), Claude Lalonde Henry Cole é um aclamado pianista que se prepara para retornar aos palcos após uma pausa da carreira, motivada pela morte de sua mulher. As apresentações são ameaçadas por suas crises de ansiedade, que agora acontecem com mais frequência, e por sua notável confusão mental. A jornalista Helen Morrison, que deseja escrever um artigo sobre Cole, dá a ele incentivo e inspiração para voltar a tocar.

Um Banho de Vida (2019), Gilles Lellouche Bertrand, um pai de família desempregado, sofre de depressão. Depois de um tratamento ineficaz, ele começa a frequentar a piscina de seu bairro e se junta à equipe masculina de nado sincronizado. Durante os treinos, os atletas amadores compartilham suas frustrações e alegrias, tornando-se grandes amigos. Sob o comando da ex-atleta olímpica Delphine, eles decidem participar de um campeonato mundial.

Instant Family (2019), Sean Anders Pete e Ellie sentem que falta algo em suas vidas e decidem adotar um filho. Eles participam de uma feira para conhecer algumas crianças sem lar e se encantam por Lizzie, uma adolescente de temperamento forte. As assistentes sociais contam ao casal que Lizzie tem dois irmãos pequenos. Mesmo com medo, Pete e Ellie resolvem adotar os três. Inicialmente, a convivência é agradável, mas depois os desafios começam a aparecer.

Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo (2018), Ol Parker Ao descobrir que está grávida, Sophia busca inspiração para a maternidade relembrando o passado da mãe, Donna, que morreu há um ano. Ela volta para a ilha para reinaugurar o hotel que era de Donna, agora totalmente reformado. Sophie também convida os três ex-namorados e as três eternas melhores amigas da mãe. Juntos, eles desenterram as memórias de Donna, no final dos anos 1970, quando ela decidiu viver na Grécia.