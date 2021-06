12 filmes de amor na Netflix que são diamantes para o coração

Época da Inocência (1993), Martin Scorsese

Ambientada entre 1870 e 1910, o filme narra a história do advogado nascido em berço de ouro Newland Archer, que está prestes a se casar com May Welland. O romance é interrompido, quando uma parente de May, a sedutora Condessa Ellen Olenska, retorna a Nova York, após se separar do marido, um nobre europeu. Anos depois, casado com a entendiante May, ele volta a se sentir mexido quando reencontra a espirituosa Condessa Olenska.