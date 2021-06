10 pérolas raras e premiadas do cinema contemporâneo escondidas no catálogo da Netflix

Mesmo com a possibilidade de buscar filmes de acordo com gênero ou por semelhança de títulos, nem sempre escolher o que assistir é uma tarefa fácil. Em meio às milhares de opções no catálogo da Netflix, escondem-se obras-primas do cinema mundial. A seleção traz filmes de diferentes gêneros e nacionalidades, todos aclamados pela crítica. Para aqueles que gostam de filmes baseados em histórias reais, a sugestão é “Shirkers: O Filme Roubado” (2018), de Sandi Tan. Para quem prefere dramas, vale a pena conferir “Se Algo Acontecer… Te Amo” (2020), Will McCormack e Michael Govier; “A Sun” (2019), de Mong-Hong Chung; e “Assunto de Família” (2011), dirigido por Hirokazu Kore-eda. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Se Algo Acontecer… Te Amo (2020), Will McCormack e Michael Govier Com apenas 12 minutos, este curta-metragem de animação narra a jornada emocional de um casal que está tentando lidar com o luto. A filha morreu de forma trágica e eles estão cada vez mais depressivos, distantes e silenciosos. Para continuar junto, o casal precisa transpor barreiras dolorosas.

A Sun (2019), Mong-Hong Chung O filme acompanha a história do casal Qin e Chen e seus dois filhos, A-Hao e A-Ho. A-Hao, o mais velho, sempre deu orgulho aos pais e está estudando para entrar na faculdade de medicina. Mas, A-Ho é considerado a decepção da família e acaba sendo preso por roubo. Qin se recusa a ajudar o filho e chega a pedir para o juiz sentenciá-lo. Um dia, uma garota aparece pedindo ajuda à Chen, dizendo que está grávida de A-Ho e terá o filho mesmo que ele não saia da cadeia.

Assunto de Família (2018), Hirokazu Kore-eda Depois de cometerem alguns furtos, Osamu e seu filho Shota se deparam com uma garotinha abandonada. Mesmo relutantes, eles abrigam a garota e a esposa de Osamu concorda em cuidar dela. Embora a família seja pobre e roube para sobreviver, todos vivem felizes juntos. Até que a justiça descobre os segredos que eles escondem. O filme foi o ganhador da Palma de Ouro, principal prêmio do Festival de Cannes, em 2018.

Me Chame Pelo Seu Nome (2018), Luca Guadagnino Elio decide passar as férias na calma casa de verão de seus pais, na Itália. No entanto, o que deveria ser apenas um período de tranquilidade e descanso é preenchido de emoções com a chegada de Oliver. O jovem estudante vai para a residência da família para auxiliar o pai de Elio, que é professor. A convivência entre Elio e Oliver se torna cada vez mais próxima e um forte sentimento começa a surgir entre eles.

Shirkers: O Filme Roubado (2018), Sandi Tan Em 1992, a adolescente Sandi Tan reúne suas amigas e George, um professor de cinema, para fazer um filme experimental em Singapura. Mas, depois de tudo finalizado, George desaparece com as filmagens. Em 2011, Sandi recebe um e-mail da ex-esposa do professor, informando que ela estava com algumas imagens do longa. Então, nos anos seguintes, Sandi trabalha para criar algo novo a partir do que restou: um documentário.

O Vazio do Domingo (2018), Ramón Salazar Chiara foi abandonada por sua mãe biológica, Anabel, há três décadas. Um dia, ela decide procurar pela mãe e lhe propõe algo inusitado: que as duas passem dez dias juntas em uma vila remota entre a Espanha e a França. Anabel aceita e o convite e, a partir desse encontro, o filme destrincha a relação dessas duas mulheres que, apesar de serem mãe e filha, não se conectam há muitos anos.

My Happy Family (2017), Nana Ekvtimishvili e Simon Gross Membros de três gerações de uma mesma família vivem juntos na Geórgia. Ao fazer 52 anos, a matriarca desse lar sufocante, Manana, choca a todos quando decide sair de casa e morar sozinha. Cansada da rotina e de seu casamento infeliz, ela percebe que precisa de mudança para reencontrar alegria na vida. Agora, ela terá que se reinventar para aprender a viver longe da família.

Ethel & Ernest (2016), Roger Mainwood O filme acompanha a vida do casal Ethel & Ernest, que permanecem juntos por mais de 40 anos e passam pelas diferentes transformações da Inglaterra ao longo desse tempo. Eles se conhecem em 1928. Ethel é uma camareira e Ernest é um leiteiro despreocupado com ideais socialistas. O filho deles, Raymond, nasce em 1934 e logo depois tem início a Segunda Guerra Mundial.

Ex-Machina: Instinto Artificial (2015), Alex Garland Caleb Smith é um programador que trabalha na Bluebook, o motor de buscas de dados mais usado no mundo. O CEO da empresa, o gênio Nathan Bateman, convida Caleb para um projeto secreto: testar um robô humanoide dotada de inteligência artificial, chamada Ava. Com o passar dos dias, Caleb se aproxima de Ava, percebendo que o comportamento dela está cada vez mais real. Apaixonado, ele decide fugir com ela.