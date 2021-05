10 filmes que mudarão sua vida

Paris, Texas (1984), Win Wenders

Após desaparecer por anos, Travis é encontrado em um hospital na região desértica do Texas, exausto e com amnésia. Walt, irmão de Travis, o leva para sua casa, em Los Angeles. Em seu novo lar, Travis começa a se recordar do passado e reencontra Hunter, seu filho de 7 anos que foi abandonado pela mãe, Jane. Aos poucos, Travis cria uma conexão com o filho e deseja ir atrás de Jane para reconstruir sua família.