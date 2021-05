10 filmes que darão outra direção à sua vida em 2021

Rain Man (1989), Barry Levinson

O vendedor Charlie retorna à cidade em que cresceu após receber a notícia da morte do pai. Chegando lá, ele descobre que a herança foi toda deixada para a instituição psiquiátrica que cuida de Raymond, o irmão autista que ele até então desconhecia. Então, Charlie decide sequestrar Raymond e levá-lo para Los Angeles, onde pretende lutar por sua parte do dinheiro. Mas, ao longo do caminho, Charlie começa a se aproximar do irmão.