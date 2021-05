10 filmes inteligentes na Netflix que vão ferver sua cabeça

A Revista Bula vasculhou o catálogo da Netflix e selecionou alguns filmes bastante elogiados pela crítica, que conseguiram conquistar popularidade entre os espectadores. Os títulos, de diferentes gêneros e nacionalidades, têm em comum roteiros inteligentes, com tramas surpreendentes e bem arquitetadas. Alguns são verdadeiros quebra-cabeças será preciso redobrar a atenção para entendê-los inteiramente. Entre as produções selecionadas, destacam-se “Dois Estranhos” (2020), de Travon Free; “Estou Pensando em Acabar com Tudo” (2020), de Charlie Kaufman; e “Quem com Ferro Fere” (2019), de Paco Plaza. Os filmes estão listados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Dois Estranhos (2020), Travon Free O cartunista Carter James está voltando para casa, preocupado com seu cachorro, depois de dormir com uma garota chamada Perri. No caminho, ele é abordado por um policial que o considera suspeito. Carter tenta provar que não oferece perigo, mas acaba sendo baleado pelo policial. Em vez de morrer, Carter fica preso em um loop temporal e revive a abordagem policial várias vezes. “Dois Estanhos” ganhou o Oscar de Melhor Curta-Metragem.

Rede de Ódio (2020), Jan Komasa Tomek, um jovem estudante de direito, tenta crescer na vida para ganhar a aprovação de sua família e impressionar Gabi, por quem é apaixonado. Ele consegue emprego em uma empresa de Relações Públicas, famosa por casos de corrupção. Em seu novo trabalho, Tomek percebe que é ótimo nos jogos políticos das redes sociais e cria uma rede de ódio que consegue destruir a reputação de pessoas instantaneamente.

Estou Pensando em Acabar com Tudo (2020), Charlie Kaufman Apesar de ter dúvidas sobre seu relacionamento, uma jovem viaja para conhecer os pais do namorado, Jake. Ao chegar na fazenda deles, ela começa a se sentir estranha e acha bizarro o comportamento dos sogros. Mas apesar disso, ela não pode ir embora, pois uma tempestade de neve atinge a região. Presa no local, ela passa a questionar tudo o que pensava sobre o namorado e si mesma.

O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Dias A história se passa nos anos 1960, em uma comunidade rural de Ohio, e acompanha vários personagens peculiares que foram afetados pela guerra de diferentes maneiras. O principal deles, Willard Russell, é um veterano atormentado por não ter conseguido salvar a esposa da morte. O filho dele, Arvin Eugene, cresce tentando se tornar um homem bom, mas acaba sendo atingido pela violência que domina a cidade.

Quem com Ferro Fere (2019), Paco Plaza Mario é um homem admirado na comunidade, está prestes a se tornar pai, e trabalha como enfermeiro em um asilo. Um dia, Mario recebe um novo paciente: Antonio, um ex-líder do tráfico, liberado da prisão por estar muito doente. Aparentemente, Mario trata o idoso muito bem, mas guarda um profundo desejo de vingança, pois há anos ele perdeu um irmão que trabalhava como traficante para Antonio.

Calibre (2018), Matt Palmer O filme gira em torno de dois amigos de longa data que viajam durante o fim de semana para um vilarejo escocês. Marcus, um caçador experiente, deseja ensinar o amigo Vaugh a caçar. Durante a caçada, eles avistam um alce e atiram. O animal foge sem ser ferido, mas eles sabem que atingiram alguma outra coisa e precisam esconder a tragédia.

The Perfection (2018), Richard Shepard Esse terror psicológico acompanha Charlotte, uma mulher que já foi considerada um prodígio do violoncelo. Agora, todas as atenções estão voltadas para a musicista Elizabeth Wells. Com inveja, Charlotte se aproxima de Elizabeth, fingindo ser sua amiga. Mas, logo ela revela suas intenções e começa a perseguir sua rival, num perigoso jogo de provocações e torturas.

Buster’s Mal Heart (2016), Sarah Adina Smith Buster é um ermitão que foge das autoridades que tentam levá-lo para centros de detenção. Para sobreviver ao inverno, ele invade casas de veraneio que estão vazias devido ao frio. Todas as noites, ele se lembra de sua família e tem pesadelos com uma pessoa que está perdida no mar. Aos poucos, o filme vai desvendando os mistérios que levaram Buster a se tornar um homem solitário, desnorteado e sem lar.

A Chegada (2016), Denis Villeneuve Seres extraterrestres pousam 12 espaçonaves em locais diferentes da Terra. Nos Estados Unidos, o governo convoca a linguista Louise Banks e o físico Ian Donnelly para interpretarem os sinais dos alienígenas, numa tentativa de entender o que eles querem na Terra. Louise e Ian fazem uma série de experimentos com os extraterrestres, mas os interesses políticos acabam interferindo no trabalho deles. Enquanto isso, a tensão entre terráqueos e alienígenas continua crescendo.

The Invitation (2015), Karyn Kusama Uma tragédia abala o casal Will e Eden. Eles perdem o filho acidentalmente e, desolada, Eden vai embora sem dar explicações. Dois anos mais tarde, ela reaparece casada com David, o homem que ela conheceu em uma seita religiosa. Ela convida o ex-marido para um jantar que ela oferecerá para reencontrar os amigos. Durante a reunião, Will começa a suspeitar que os anfitriões estão tramando contra ele.