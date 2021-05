Madame Bovary e as dívidas

Leia um trecho

Quando Charles, arrasado pela notícia da apreensão, entrara em casa, Emma acabara de sair. Ele gritou, chorou, desmaiou, mas ela não voltou. Onde poderia estar? Mandou Félicité à casa de Homais, do Sr Tuvache, de Lheureux, ao Leão de Ouro, a toda parte; e, nos intervalos de sua angústia, ele via sua reputação aniquilada, a fortuna perdida, o futuro de Berthe destruído! Por que motivo?… Nem uma palavra!



Esperou até as seis horas da tarde. Enfim, não aguentando mais, imaginando que ela partira para Rouen, tomou a estrada principal, andou meia légua, não encontrou ninguém, esperou mais um pouco e voltou.



Ela havia regressado.



— O que houve?… Por quê?… Explique-me!…



Ela sentou-se à sua escrivaninha, escreveu uma carta que fechou lentamente, acrescentando a data e a hora. Depois disse em tom solene: — Você vai lê-la amanhã; de agora até então, eu lhe peço, não me faça nenhuma pergunta!… Não, nenhuma!