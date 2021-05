10 ótimos livros para ler em momentos de solidão

A Mulher Que Mergulhou no Coração do Mundo (2012), Sabina Berman

Karen Nieto é uma criança que não sabe nem ao menos falar, quando sua mãe, que a deixava sozinha em um cômodo escuro, morre. Isabelle, a tia da menina, herda a empresa de pesca de atum da irmã, com surpresa a existência de Karen, de quem começa a cuidar. Com um histórico de agressões sofridas e tendo sido rejeitada pela mãe, Karen desenvolve a fala e passa a ter contato com a sociedade graças ao esforço de sua tia. Diagnosticada com autismo funcional, a menina surpreende os que a cercam em função de suas atitudes inusitadas, ainda que seja mais inteligente do que a maioria das pessoas com quem convive. Com seu jeito peculiar, Karen vai aos poucos se tornando uma respeitável mulher e transforma a empresa familiar de pesca de atum em uma companhia mundialmente reconhecida.