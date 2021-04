20 filmes que você precisa assistir para se tornar um cinéfilo, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

A Bula reuniu em uma lista 20 filmes disponíveis na Netflix ou no Amazon Prime Video que você precisa assistir se quiser entender um pouco mais sobre a história da sétima arte. Com certeza há muitos outros clássicos no streaming, mas os filmes selecionados marcaram épocas importantes no cinema ou representam a obra de grandes cineastas. “Roma” (2018), de Alfonso Cuarón, ganhou três estatuetas no Oscar 2019; “Princesa Mononoke” (1997) é uma das obras mais importantes de Hayao Miyazaki, cofundador do Studio Ghibli; e “O Poderoso Chefão — Parte II” (1974), de Francis Ford Coppola, foi a primeira sequência a vencer o Oscar de Melhor Filme. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Netflix

História de um Casamento (2019), Noah Baumbach O diretor de teatro Charlie e a atriz Nicole estão passando por muitas dificuldades no relacionamento e decidem se divorciar. Os dois concordam em não envolver advogados, levando o processo de uma maneira amigável, mas Nicole muda de ideia e contrata uma advogada experiente, Nora Fanshaw. Surpreso com a atitude de Nicole, Charlie se esforça para pagar um famoso advogado e lutar pela custódia do filho, o pequeno Henry.

Roma (2018), Alfonso Cuarón O filme foi inspirado na infância de Cuarón e conta a história de Cleo, uma jovem que trabalha como babá e doméstica de uma família de classe média, moradora do bairro Roma, na Cidade do México. Em um ano, acontecimentos inesperados afetam a rotina da família. Enquanto sua patroa, Sofia, sofre com o afastamento do marido, Cleo engravida do namorado, Fermín, que não quer assumir a criança.

Trabalho Interno (2010), Charles Ferguson A crise econômica de 2008 causou a perda de milhões de empregos e casas nos Estados Unidos, mergulhando o país numa profunda recessão. Neste documentário, por meio de uma extensa pesquisa e de entrevistas com especialistas, o diretor Charles Fersugon explora como as mudanças no ambiente político e as práticas bancárias ajudaram a criar essa crise. A narração é do ator Matt Damon.

Prenda-me, se For Capaz (2002), Steven Spielberg Baseado em fatos reais, o filme conta a história de Frank Abagnale Jr., um jovem que, entre seus 16 e 21 anos, fingiu ser médico, advogado, piloto de avião e passou 4 milhões de dólares em cheques sem fundo. Aos 17 anos, ele já era o maior assaltante de bancos da história dos Estados Unidos e acumulava uma grande fortuna. A missão de prendê-lo foi dada ao agente do FBI, Carl Hanratty, que fez de tudo para perseguir o golpista.

O Tigre e o Dragão (2000), Ang Lee Na China do século 19, durante a dinastia Qing, o mestre das artes marciais Li Mu Bai anuncia que irá se aposentar. Ele entrega a sua lendária espada Destino Verde a amiga guerreira Yu Shu Lien, para que ela leve o artefato até o Senhor Te, que a guardará como relíquia. Mas algumas horas depois a espada é roubada e Lien descobre que a ladra é Jen Yu, uma outra guerreira treinada por Jade Fox, uma antiga inimiga do mestre Li Um Bai.

Beleza Americana (1999) Sam Mendes O filme conta a história de Lester Burnham, um homem de meia idade completamente insatisfeito com a vida. Ele é casado com Carolyn, uma ambiciosa corretora de imóveis, com quem tem uma filha adolescente, Jane. Lester reencontra um sentido quando se apaixona por Angela, uma amiga de Jane. Para tentar abandonar o cotidiano monótono e conquistar a garota, ele conta com a ajuda do vizinho Ricky, que lhe dá alguns conselhos.

Princesa Mononoke (1997), Hayao Miyazaki Ao lutar para proteger seu vilarejo de um terrível deus-Javali, o príncipe Ashitaka recebe uma maldição e descobre que está prestes a morrer. Então, ele deixa seu povo e foge em busca de cura. Em sua jornada, Ashitaka se envolve em uma grande batalha entre uma colônia de mineiros e deuses-animais da floresta. Neste embate ele conhece San, uma garota criada por uma tribo de deuses-lobo. San odeia humanos e a forma como destroem as florestas, mas acaba se apaixonando por Ashitaka.

A Lista de Schindler (1993), Steven Spielberg Em 1939, o empresário Oskar Schindler chega à cidade de Cracóvia com a intenção de lucrar com seus negócios durante a guerra. Aproveitando sua influência dentro do partido nazista, ele consegue abrir uma fábrica de panelas e emprega judeus poloneses por serem mais baratos. Subornando o tenente Amon Göth, Schindler garante que seus empregados não sejam mandados para campos de concentração. Mas, com o avanço da guerra, a situação fica insustentável.

Scarface (1983), Brian de Palma Tony Montana é um criminoso cubano que recebe residência permanente nos EUA após matar um político de Cuba. Em pouco tempo, ele mata o traficante mais perigoso de Miami e se torna o líder da maior quadrilha da cidade. Ele nunca ganhou tanto dinheiro, mas está na mira dos agentes federais. Para conseguir fugir da pressão da polícia, Tony tem que fazer um favor para um influente criminoso de Nova York: assassinar toda a família de uma ativista político.

Rocky, Um Lutador (1976), John G. Avildsen Rocky é um boxeador desconhecido que complementa sua renda trabalhando como coletor de um agiota. O campeonato mundial de pesos pesados se aproxima, mas o desafiante do campeão Apollo Creed está machucado e fica impedido de competir. Apollo, então, decide lutar contra algum iniciante e o escolhido é Rocky. O ex-boxeador Mickey Goldmill treina Rocky, que se dedica intensamente. Creed não leva a luta a sério, mas é surpreendido pela força de Rocky.



Amazon Prime Video

O Som do Silêncio (2020), Darius Merder Ruben é baterista de uma banda de punk-metal, da qual sua namorada, Lou, é a vocalista. Dependente químico, Ruben está sóbrio há quatro anos. De repente, ele percebe que está perdendo a audição e pensa que sua vida e carreira acabaram. Incentivado por Lou, que teme que ele tenha uma recaída, Ruben começa a frequentar uma comunidade para surdos e tenta aceitar sua nova condição.

Infiltrado na Klan (2018), Spike Lee O filme conta a história real de Ron Stallworth, um policial negro dos Estados Unidos. Em 1978, ele desenvolveu um plano para se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os membros do grupo por meio de cartas e telefonemas e, quando precisava estar presente, enviava seu colega de trabalho branco, Flip Zimmerman. Logo Ron se tornou o líder da seita e conseguiu sabotar dezenas crimes de ódio planejados pelos racistas.

O Artista (2011), Michel Hazanavicius Na década de 1920, o ator George Valentim é uma das estrelas mais famosas do cinema mudo. Ele se apaixona por Peppy Miller, uma figurante que sonha em ser uma grande atriz. A carreira de George está sendo ameaçada pela chegada no cinema falado e ele não sabe como continuar relevante. Ao mesmo tempo, assiste à ascensão de Peppy, que se adapta muito bem ao novo formato de filmes.

O Discurso do Rei (2010), Tom Hooper Desde a infância, o príncipe George é gago. Esse é um sério problema para ele, que constantemente precisa fazer discursos. Após tentar vários métodos, ele é vencido pela insistência da esposa e aceita visitar mais um terapeuta de fala, o dr. Lionel Logue. Inicialmente, George duvida das técnicas pouco convencionais de Logue, mas rapidamente percebe que está progredindo. Agora, ele precisa se preparar para o seu maior desafio: assumir a coroa.

Bastardos Inglórios (2009), Quentin Tarantino Após assistir à morte de sua família, a judia Shosanna foge para a França. Em Paris, ela comanda um cinema local, mas vive à espera de uma oportunidade para se vingar dos nazistas. Após conseguir um filme importante para seu cinema, Shosanna pretende reunir Hitler e a elite dos oficiais nazistas durante a estreia e incendiá-los. O evento chama a atenção dos “Bastardos”, um grupo de soldados judeus, liderados por Aldo Reine, que também deseja matar os alemães.

Menina de Ouro (2005), Clint Eastwood Frankie Dunn é um veterano treinador de boxe de Los Angeles. Ele agenciou e treinou grandes atletas, mas atualmente é uma pessoa magoada e fechada. Maggie Fitzgerald, uma operária, chega ao ginásio de Frankie insistindo para que ele a treine. Ele não gosta de trabalhar com mulheres e acredita que Maggie está velha para iniciar a carreira. Mas Maggie não desiste e vai todos os dias treinar sozinha no ginásio, até que Frankie decide ajudá-la.

O Grande Lebowski (1998), Ethan e Joel Cohen Jeffrey Lebowski é um desempregado convicto, que chama a si mesmo de “The Dude” e passa os dias ouvindo rock e usando drogas. De repente, desconhecidos invadem seu apartamento cobrando uma grande dívida. Como não conseguem nada, um deles faz xixi no tapete de Lebowski, que fica furioso. Depois, ele descobre que os cobradores estavam em busca de um milionário com o mesmo nome que o seu. Então, Jeffrey vai atrás do xará buscando compensação pelo constrangimento que passou.

Conduzindo Miss Daisy (1989), Bruce Beresford Miss Daisy é uma judia idosa e aposentada que vive sozinha em Atlanta, na Geórgia. Após um pequeno acidente, seu filho decide contratar um motorista para levá-la aos lugares. O contratado é Hoke Colburn, um motorista negro. Inicialmente, Daisy se recusa a ser conduzida pelo novo empregado, mas com o passar do tempo os dois se tornam grandes amigos.

O Poderoso Chefão — Parte II (1974), Francis Ford Coppola Primeira sequência a ganhar o Oscar de Melhor Filme, “O Poderoso Chefão Parte II” conta a história de Vito Andolini, conhecido como o mafioso Don Vito Corleone. Após a máfia italiana matar sua família, ele foge para os Estados Unidos, onde começa a praticar crimes para manter sua mulher e filhos. Anos mais tarde, os negócios da família Corleone são comandados pelo ambicioso filho caçula de Vito, Michael.