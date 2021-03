Canal americano dedicado à cultura negra, está disponível gratuitamente no Brasil

Com 40 anos de sucesso nos Estados Unidos, o canal de televisão BET (Black Entertainment Television), voltado à cultura negra, chega ao Brasil no dia 26 de março. Aqui, excepcionalmente, será um serviço gratuito, disponível no streaming Pluto TV. Toda a programação será dublada em português.

“Disponível gratuitamente exclusivamente na Pluto TV Brasil, o BET será um canal 24 horas por dia, 7 dias por semana, apresentando alguns dos conteúdos mais queridos e procurados da marca, incluindo icônicas séries de televisão, reality shows e muito mais”, disse a ViacomCBS, proprietária da Pluto TV.

Fundado em 1980, o BET marcou a história ao se tornar a primeira empresa de televisão controlada por negros a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York. Voltado para o público negro, o canal disponibiliza séries de sucesso, como “Being Mary Jane” (2013), “American Soul” (2019), “Sistas” (2019) e “Boomerang” (2019).

Além do BET, a Pluto TV conta com mais de 40 canais gratuitos. Também estão disponíveis séries e um catálogo de filmes com vários longas aclamados. O serviço pode ser acessado pelo navegador web em dispositivos Android ou IOS, Amazon Fire TV, Roku, Android TV, Apple TV e Chromecast. Não é necessário fazer nenhum tipo de cadastro.

Clique para acessar: Canal de sucesso nos EUA, voltado para a cultura negra, chega gratuitamente ao Brasil