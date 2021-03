10 séries de romance da Netflix que vão te convencer a ficar em casa

Com o aumento de casos de Covid-19 no Brasil, as autoridades têm criado diferentes estratégias para que as pessoas se isolem. É um desafio cada vez maior, já que estamos vivendo essa situação há mais de um ano. Para ajudar no isolamento, a Bula reuniu em uma lista dez séries românticas da Netflix que vão te convencer que ficar em casa é uma boa opção. Entre os selecionados, todos bem avaliados pelo público, destacam-se “Feel Good” (2020), de Mae Martin e Joe Hampson; e “Something in The Rain” (2018), dirigido por Ahn Pan-seok. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Amor e Anarquia (2020), Lisa Langseth Sofie Rydman é uma mulher casada e mãe de dois filhos, contratada para modernizar uma antiga editora de livros. Para isso, ela conta com a ajuda do jovem Max, analista de TI. Max flagra Sofia fazendo algo impróprio no trabalho e começa a desafiá-la para não contar a ninguém. Assim, os dois iniciam um jogo de sedução que começa de forma inocente, mas vai se tornando perigoso.

Bridgerton (2020), Sherre Folkson e Alrick Riley Daphne Bridgerton é a debutante mais bela da temporada de verão em Londres e todos esperam que ela arrume um bom marido. Mas os pretendentes que aparecem não são interessantes. Do outro lado, o duque Simon é requisitado por todas as mães da região, que desejam tê-lo como genro. Então, Daphne e Simon começam a fingir que estão flertando. Dessa forma, ele é esquecido pelas mães e ela pode fugir dos pretendentes.



Dash & Lily (2020), Joe Tracz Dash, um adolescente tímido e solitário, encontra um caderno vermelho em sua livraria preferida. Ele lê as instruções e resolve completar os desafios propostos. Após algum tempo, ele descobre que a dona do objeto é Lily, que frequenta a mesma loja de livros. Os dois, então, começam a se corresponder pelo caderno, que é sempre deixado em um ponto diferente da cidade. Mesmo sem se verem, Dash e Lily descobrem que têm muito em comum.

Feel Good (2020), de Mae Martin e Joe Hampson Nesta série, a comediante canadense Mae Martin interpreta uma versão de si mesma. Recém-chegada em Londres, ela está buscando oportunidades no cenário do stand-up comedy. Em uma de suas apresentações, ela conhece George, uma mulher que se identifica como heterossexual. Mas, as duas acabam se apaixonando, o que gera muitos conflitos. Além disso, Mae tenta lidar com seu vício em álcool e drogas.

Pousando no Amor (2020), Lee Jeong-hyo Após um acidente de parapente, a jovem herdeira sul-coreana Yoon Se-Ri acaba pousando em uma floresta na Coréia do Norte. Ela é ajudada por Ri-Jeong, um capitão da força policial norte-coreana. Ele aceita esconder a garota do país rival, até que ela consiga ir embora sem problemas. Mas, com o passar do tempo, os dois se apaixonam.

Amor Ocasional (2018), Noémie Saglio e Julien Teisseire Do seu grupo de amigos, Elsa é a única que permanece solteira. Prestes a completar 30 anos, ela também está infeliz no emprego e ainda se ilude com o ex-namorado, que terminou com ela há tempos. Os amigos de Elsa, na esperança de ajudá-la a sair da rotina e se tornar um pouco mais autoconfiante, contratam um acompanhante masculino para levá-la em alguns encontros românticos.

Something in The Rain (2018), Ahn Pan-seok Yoon Jin-A é uma mulher de 35 anos que trabalha como supervisora de uma franquia de cafés. Ela acabou de ser deixada pelo namorado e ainda mora com os pais. Yoon Jin-A se sente perdida na vida, mas tudo começa a mudar quando reencontra Seo Joon-Hee, o irmão mais novo de sua melhor amiga, que passou três anos morando nos Estados Unidos. Apesar de estar apaixonada, ela tem medo de investir na relação pela diferença de idade entre os dois.

Jane The Virgin (2015), Jennie Snyder Aos 23 anos, Jane, uma aspirante a escritora, é virgem e está se guardando para quando se casar com Michael, seu namorado. Mas, em uma consulta ginecológica, ela é inseminada artificialmente por engano e fica grávida. Jane descobre que o sêmen pertence a Rafael, o dono do hotel onde ela trabalha. Enquanto se aproxima de Rafael, Jane se apaixona e começa a viver um dilema, sem saber se deixa Michael para viver ao lado do pai de seu filho.