Histórias desconhecidas da mitologia: Odisseu e Polishop

A guerra de Troia acabou numa sexta-feira. Segunda-feira era feriado na Antiguidade e os gregos foram todos pro boteco, encher a cara de hidromel. Menos Odisseu, coitado.

Casado com Penélope, a mulher mais pentelha do Peloponeso, Odisseu resolveu ir direto pra casa na ilha de Ítaca para não ouvir reclamação. Mas na pressa de zarpar, ele esqueceu de fazer uma oferenda para Poseidon, o Deus dos Mares, pedindo águas calmas e ventos fortes. Poseidon ficou possesso.

“Aê, esse Odisseu é folgado para caráleo!”, pensou o soberano dos oceanos. “Só porque teve a sacada do cavalo de madeira, o cara acha que não precisa prestar conta pros deuses? Ele vai ver só!”

E assim, Poseidon fez o Waze do Odisseu dar tilt e o bravo herói da guerra de Troia se perdeu no mar. Depois de muito navegar, ele foi parar na ilha do gigante Polishop, um ciclope temido no mar Egeu, no Mediterrâneo e no Adriático.

Assim que Odisseu desembarcou para pedir informação, o monstro se aproximou dele perigosamente e falou: “Esqueça aqueles aparelhos de ginástica pesados e cansativos que não dão resultado! Queime calorias sem se levantar do sofá com o novo e revolucionário Abtronic Amber Plus! Com ele, você tonifica os músculos, fatia legumes e faz deliciosas sobremesas! Adquira agora mesmo o revolucionário Abtronic Amber Plus!”

Ao escutar aquilo, o grego finalmente entendeu porque Polishop era tão temido e tentou voltar rapidinho para o navio, mas o ciclope saltou à frente do guerreiro e bloqueou sua fuga para o mar.

“Não vá embora ainda, pois junto com o seu Abtronic Amber Plus, você leva, inteiramente grátis, o Amber Vision Advanced Extra que elimina odores, repele faunos e extermina todas as górgonas da sua casa! Peça hoje mesmo o Abtronic Amber Plus e receba gratuitamente o Amber Vision Advanced Extra!”

Temeroso, Odisseu foi se afastando do ciclope e, quando se deu conta, estava à beira de um rochedo íngreme e escarpado que desabava no mar. Ao ver sua vítima completamente indefesa e sem ter para onde correr, Polishop desferiu o golpe final: “Me diga seu nome para que eu possa preparar o seu pedido de produtos exclusivos do gigante Polishop!”

Felizmente, Odisseu era íntimo de Atena, a Deusa da Inteligência. E, naquele momento crítico, ela o inspirou com um insight digno do filósofo Sócrates. Sorrindo, o herói grego respondeu ao ciclope: “Pode tirar o pedido. Meu nome é Ninguém!”

Então o gigante Polishop concluiu a venda e permitiu que Odisseu zarpasse para sua adorada ilha de Ítaca. Quando as velas do barco sumiram no horizonte, o ciclope foi contar aos seus dois irmãos sobre a grande venda que havia feito. Ele encontrou os gigantes tomando um cafezinho e falou: “Vocês não vão acreditar, irmãos ciclopes! Vendi aquela porcaria do Abtronic Amber Plus e ainda empurrei o Amber Vision Advanced Extra. O nome do comprador é Ninguém”.

“Hein?”, perguntou um dos ciclopes enquanto limpava os óculos de lente única na camisa social. “Então quer dizer que Ninguém comprou sua mercadoria?”, “É….”, respondeu Polishop, muito feliz. “Ninguém gastou uma grana preta comigo!”

Os dois ciclopes caíram na risada e o gigante Polishop foi obrigado a comparecer ao RH, de onde foi atirado às profundezas do Tártaro.

Odisseu continuou sua viagem para Ítaca, mas como Poseidon tinha ferrado o Waze, ele levou mais 10 anos pra chegar em casa. Penélope ficou de cara feia a noite inteira, resmungando sobre vagabundos que só sabem beber hidromel e falar sobre rabo de sereia.