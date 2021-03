A atriz mais bonita de cada década, nos últimos 100 anos

Ainda que a definição sobre o que é belo mude com o passar do tempo, há mulheres que inegavelmente marcaram suas gerações e se tornaram referências de beleza e atitude em todo o mundo. Com base em outras publicações e votações realizadas na web, a Bula reuniu em uma lista as atrizes mais bonitas dos últimos cem anos, sendo uma representante para cada década: de 1920 a 2020. Além de serem ícones de beleza, essas mulheres enfrentaram o machismo de Hollywood e construíram carreiras sólidas no mundo do entretenimento. Entre as selecionadas, estão Ingrid Bergman, Brooke Shields, Halle Berry e Gal Gadot.

1920 — Greta Garbo Atriz sueca naturalizada nos americana, Greta Garbo foi uma das maiores estrelas no cinema durante as décadas de 1920 e 30. “A Carne e o Diabo” (1926), “A Dama das Camélias” (1937) e “Ninotchka” (1939) são alguns de seus trabalhos mais aclamados. Indicada ao Oscar de Melhor Atriz por três vezes, ela recebeu o prêmio honorário da Academia em 1954, por sua contribuição ao cinema. Ela nasceu em 1905, em Estocolmo, e morreu em 1990.

1930 — Rita Hayworth Rita Hayworth foi uma atriz e dançarina estadunidense, nascida em 1918. Iniciou sua carreira no cinema em 1935, quando foi descoberta por um diretor da Fox Film Corporation. Após isso, passou por uma transição de dançarina de cabaré para estrela do cinema. “Paraíso Infernal” (1939), “Modelos” (1944) e “Gilda” (1946) são alguns dos filmes mais conhecidos de Hayworth. Ela morreu em 1987.

1940 — Ingrid Bergman Ingrid Bergman foi uma das maiores atrizes da Era de Ouro de Hollywood. Já famosa em seu país, a Suécia, ela foi levada para atuar nos EUA em 1939. Entre seus filmes mais conhecidos, estão “Casablanca” (1942), “À Meia-Luz” (1944), e “Sonata de Outono” (1978). Ela ganhou o Oscar por três vezes: em 1945, 1957 e em 1975. Bergman nasceu em 1915, em Estocolmo, e morreu em 1982.

1950 — Sophia Loren Nascida em 1934, na Itália, Sophia Loren iniciou sua carreira no cinema aos 15 anos e apareceu em vários papéis menores até ser contratada pela Paramount em 1956. “Orgulho e Paixão” (1957), “Casamento à Italiana” (1964) e “El Cid” (1961) são alguns de seus filmes mais famosos. Pela atuação em “Duas Mulheres” (1960), ganhou o Oscar de Melhor Atriz.

1960 — Sharon Tate Nascida em 1943, Sharon Tate foi uma atriz e modelo estadunidense, considerada um sex symbol dos anos 1960. “A Dança dos Vampiros” (1966) foi o filme que a levou ao estrelato, e logo depois Tate protagonizou “O Vale das Bonecas” (1967). Sharon Tate foi brutalmente assassinada em 1969, pela seita de Charles Manson. Ela estava grávida do diretor Roman Polanski.

1970 — Jacqueline Bisset Jacqueline Bisset é uma atriz inglesa que iniciou a carreira na década de 1960. Seu grande sucesso veio em 1973, com o longa “A Noite Americana”, com o qual conquistou a admiração dos cineastas europeus. “Um Crime no Expresso do Oriente” (1974) e “À Sombra do Vulcão” (1984) são outros filmes conhecidos de Bisset. Desde a década de 1990, tem se dedicado a séries de TV. Ela é madrinha da atriz Angelina Jolie.

1980 — Brooke Shields Nascida em 1965, a atriz estadunidense Brooke Shields ficou famosa na adolescência, como uma das modelos fotográficas mais reconhecidas do mundo. A carreira de Shields é cercada de polêmicas, pois ela foi exposta à nudez ainda muito jovem. Em 1980 protagonizou o longa “A Lagoa Azul”, e logo depois estreou “Amor Sem Fim” (1981). Atualmente, trabalha em séries de TV

2000 — Halle Berry Nascida em 1966, a atriz estadunidense Halle Berry estreou no cinema em 1991. Em 2002, ela ganhou o Oscar de “Melhor Atriz” pela atuação no filme “A Última Ceia”. Berry foi a primeira negra a conquistar o prêmio. No ano seguinte, foi eleita a mulher mais bonita do mundo pela revista “People”. Ela também é conhecida por interpretar a mutante Tempestade nos longas da franquia X-Men.

2010 — Natalie Portman Natalie Portman possui dupla nacionalidade, israelense e norte-americana. Ela nasceu em 1981, em Jerusalém. Estreou no cinema ainda adolescente, no filme “O Profissional” (1994). Destacou-se em “V de Vingança” (2005), “Closer” (2005), “Jackie” (2017) e “Cisne Negro” (2010), filme que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz em 2011.