Pesquisa revela os destinos de lua de mel que mais levam a divórcios

Segundo um estudo realizado na internet, casais que querem ter um relacionamento saudável e duradouro devem evitar alguns destinos de lua de mel. O site Compare.bet entrevistou 3100 pessoas que passaram pelo divórcio para saber para onde viajaram logo após o casamento. O resultado mostrou que alguns dos lugares mais procurados no Google são arriscados.

O site descobriu que as Maldivas estão entre os destinos que mais levam a divórcios, pois foi a resposta de 20% dos entrevistados. Bem conhecida pelas belas praias de águas cristalinas, não é surpresa que a República das Maldivas seja tão procurada pelos noivos, mas talvez não seja o melhor destino para casais.

Marrakech, no Marrocos, ocupa o segundo lugar do ranking, com 17% dos casais separados. Cheia de mesquitas, palácios e jardins, a cidade é impressionante, mas não tem trazido sorte aos recém-casados, segundo a pesquisa. A Ilha Vulcânica de Bora Bora, na Polinésia Francesa, ficou na terceira posição, representando 13% dos divorciados.

Estatisticamente, as descobertas do site Compare.bet mostraram que Nairóbi, capital do Quênia; Napa Valley, nos Estados Unidos; e Bangkok, capital da Tailândia; são destinos mais seguros, pois foram as respostas de apenas 1% dos entrevistados.

É importante ressaltar que a pesquisa serve para fins de entretenimento, pois não se trata de um estudo científico e não é possível afirmar que uma viagem seja a causa dos divórcios.

Confira, abaixo, o ranking com os 15 destinos de lua de mel que mais levam a divórcios, segundo a pesquisa.

1 — Maldivas (20%)

2 — Marrakech, Marrocos (17%)

3 — Bora Bora, Polinésia Francesa (12%)

4 — Bali, Indonésia (10%)

5 — Ilhas Maurício (8%)

6 — Lapônia, Finlândia (7%)

7 — Santorini, Grécia (5%)

8 — Veneza, Itália (5%)

9 — Dubrovnik, Croácia (4%)

10 — Buenos Aires, Argentina (4%)

11 — Cancún, México (3%)

12 — Bangkok, Tailândia (1%)

13 — Napa Valley, Estados Unidos (1%)

14 — Maui, Havaí (1%)

15 — Náirobi, Quênia (1%)