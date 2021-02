Os 10 melhores filmes recentes para ver no Amazon Prime Video em 2021

A Assistente (2021), Kitty Green

Jane é uma aspirante a produtora de cinema que consegue um ótimo emprego no ramo, como assistente júnior de um poderoso magnata do entretenimento. A primeira a chegar e a última a sair do escritório, Jane tem uma rotina extenuante e acredita que o esforço é necessário para se sobressair. Mas, com o passar do tempo, ela começa a perceber todos os abusos que atingem ela e outras mulheres no ambiente de trabalho.