40 músicas icônicas que marcaram a história do cinema

A Bula reuniu em uma playlist 40 músicas que fizeram parte da trilha sonora de longas icônicos e ficaram marcadas na história do cinema, dos anos 1930 aos dias atuais. A seleção foi baseada em outras listas e rankings de grandes publicações, como “Insider”, “The Guardian”, “Marie Claire” e “Vulture”. O resultado é uma playlist nostálgica, com músicas como “Stayin’ Alive”, de Bee Gees, do filme “Os Embalos de Sábado à Noite” (1977); “Pretty Woman”, de Roy Orbison, de “Uma Linda Mulher” (1990); e a recente “Shallow”, de Lady Gaga e Bradley Cooper, tema do longa “Nasce uma Estrela” (2018). As faixas estão organizadas de acordo com o ano de lançamento dos filmes: dos mais antigos aos mais recentes. A playlist está disponível no Spotify. Para ouvi-la, é necessário possuir cadastro no aplicativo e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

1 — The Way You Look Tonight, de Fred Astaire — Ritmo Louco (1936)

2 — Over The Rainbow, de Judy Garland — O Mágico de Oz (1939)

3 — As Time Goes By, de Dooley Wilson — Casablanca (1942)

4 — Singin’ in the Rain, de Gene Kelly — Singing in The Rain (1952)

5 — Diamonds Are a Girl’s Best Friend, de Marilyn Monroe — Os Homens Preferem as Loiras (1953)

6 — Moon River, de Audrey Hepburn — Bonequinha de Luxo (1961)

7 — My Favorite Things, de Julie Andrews — A Noviça Rebelde (1965)

8 — Mrs. Robinson, de Simon & Garfunkel — A Primeira Noite de Um Homem (1967)

9 — People, de Barbra Streisand — Funny Girl (1968)

10 — Stayin’ Alive, de Bee Gees — Os Embalos de Sábado à Noite (1977)

11 — Summer Nights, de Olivia Newton-John e John Travolta — Grease, nos Tempos da Brilhantina (1978)

12 — Eye of the Tiger, de Survivor — Rocky III: O Desafio Supremo (1982)

13 — Flashdance…What a Feeling!, de Irene Cara — Flashdance (1983)

14 — Footloose, de Kenny Loggins — Footloose (1984)

15 — Don’t You (Forget About Me), de Simple Minds — Clube dos Cinco (1985)

16 — Oh Yeah, de Yello — Curtindo a Vida Adoidado (1986)

17 — Take My Breath Away, de Berlin — Top Gun – Ases Indomáveis (1986)

18 — (I’ve Had) The Time of My Life, de Bill Medley e Jennifer Warnes — Dirty Dancing – Ritmo Quente (1987)

19 — It Had to Be You, de Frank Sinatra — Harry e Sally, Feitos um Para o Outro (1989)

20 — Pretty Woman, de Roy Orbison — Uma Linda Mulher (1990)

21 — Beauty and the Beast, de Angela Lansbury — A Bela e a Fera (1991)

22 — I Will Always Love You, de Whitney Houston — O Guarda-Costas (1992)

23 — I Got You, Babe; de Sonny e Cher — O Feitiço do Tempo (1993)

24 —You Never Can Tell, de Chuck Berry — Pulp Fiction (1994)

25 — Hakuna Matata, de Nathan Lane e outros — O Rei Leão (1994)

26 — Johnny B. Goode, de Chuck Berry — De Volta para o Futuro (1995)

27 — You’ve Got a Friend in Me, de Randy Newman — Toy Story (1995)

28 — Gangsta’s Paradise, de Coolio — Mentes Perigosas (1995)

29 — My Heart Will Go On, de Celina Dion — Titanic (1997)

30 — I Don’t Wanna Miss a Thing, de Aerosmith — Armageddon (1998)

31 — Can’t Take My Eyes of You, de Frankie Valli — 10 Coisas que Eu Odeio em Você (1999)

32 — I’ve Seen It All, de Björk — Dançando no Escuro (2000)

33 — Hallelujah, de John Cale — Shrek (2001)

34 — Tiny Dancer, de Elton John — Quase Famosos (2001)

35 — All That Jazz, de John Kander — Chicago (2002)

36 — Bang Bang, de Nancy Sinatra — Kill Bill (2003)

37 — Skyfall, de Adele — 007 – Operação Skyfall (2012)

38 — Let it Go, de Idina Menzel — Frozen, Uma Aventura Congelante (2013)

39 — City of Stars, de Emma Stone e Ryan Gosling — La la land (2016)

40 — Shallow, de Lady Gaga e Bradley Cooper — Nasce uma Estrela (2018)

Clique para ouvir: 40 músicas icônicas que marcaram a história do cinema