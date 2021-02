10 livros para deixar 2021 mais leve

Infidelidades Financeiras: Crônicas de uma Voyeur (2020), de Mara Luquet

As vozes que narram as crônicas do livro de Mara Luquet são femininas, mas não porque enrascadas financeiras sejam exclusividade das mulheres. Mas porque elas estão mais abertas a partilhar as dificuldades em busca de soluções. São histórias reais, crônicas do cotidiano que foram contadas a ela, mas também experiências próprias da autora. Histórias que narram como o complexo triângulo amoroso — amantes e dinheiro — destrói o romantismo de casais outrora apaixonados. O livro mostra que é a relação com o dinheiro — e não necessariamente a falta dele — que provoca as desavenças entre casais. O objetivo de Mara com esta ‘experiência de voyeur’ é fazer melhorar o relacionamento afetivo do leitor em todos os aspectos inclusive — e por que não — no sexual.