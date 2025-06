7 livros tão extraordinários que vão arruinar qualquer outra leitura depois deles

Máquinas como Eu (2019), Ian McEwan

Em uma Inglaterra distorcida dos anos 1980, onde Alan Turing está vivo e a tecnologia avança de modo vertiginoso, Charlie Friend adquire um dos primeiros seres artificiais plenamente autônomos: Adam. A decisão, motivada por curiosidade e ambição, rapidamente transforma sua rotina. Charlie divide a programação emocional de Adam com Miranda, sua vizinha e amante em potencial — uma jovem enigmática com segredos enterrados no passado. O romance se instala nesse triângulo instável: humano, humano e máquina. Adam não apenas aprende com rapidez, mas começa a desenvolver opiniões, ética própria e desejos incômodos. A voz narrativa é moderada, racional e reflexiva, revelando um narrador envolto em contradições emocionais e morais. A trama avança em ritmo comedido, intercalando cenas de tensão doméstica, discussões sobre justiça, lealdade, consentimento e o que significa, afinal, “ser humano”. A presença de Adam — idealizado para ser quase perfeito — desmonta certezas e desafia limites de convivência, expondo as fragilidades de seus criadores. O romance não oferece respostas fáceis: ao contrário, ergue um espelho perturbador diante da tecnocracia, da culpa pessoal e da ambiguidade afetiva. Com linguagem precisa e atmosfera de inquietação crescente, McEwan constrói um universo alternativo que ressoa com os dilemas do presente — uma ficção especulativa cuja força reside mais na dúvida do que na distopia.