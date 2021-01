Viajando pelo mundo com criatividade

Viajar se tornou desafiador com o novo contexto imposto pela força das circunstâncias, em 2020. Com um pouco de criatividade e disposição, você pode conferir boas opções para todos os gostos e para todas as idades. Nós trouxemos algumas sugestões de como se adaptar a um novo cenário e enfrentar o desafio de conhecer novos lugares sem sair de casa.

Há quem diga que o prazer de organizar uma viagem foi significantemente reduzido, como resultado de tantas burocracias exigidas para sair de casa em segurança. Considerando a saúde dos viajantes, os destinos a céu aberto estão massivamente inclusos nos roteiros mais recentes. Mas, vale a pena lembrar que o transtorno de frequentar aeroportos ou aviões relativamente lotados não pode ser evitado.

Para não incluir esta desagradável etapa nas suas férias, a solução, frequentemente, é incluir roteiros curtos e paisagens que você possa acessar tranquilamente, evitando meios de transportes que incluem este tipo de cenário. O que, sem dúvidas, é empolgante, se você tem um perfil que adora novidades e novos desafios, além de ser aquela pessoa que mantém toda a família em segurança e engajada nos planos de viagem.

Outra boa opção é conhecer novos lugares e vivenciar novas aventuras de maneira totalmente virtual, assim você garante diversão e relaxamento para toda a sua família, sem tensões desnecessárias. Mas, para guiar-se nesse novo estilo de vida, é importante seguir algumas dicas, que poderão ajudá-lo na escolha dos lugares mais desejáveis ou das melhores opções de entretenimentos virtuais.

A nova era do turismo virtual

Muitos dos países badalados são interessantes de se visitar, caso queira desafiar as suas habilidades linguísticas e carimbar o seu passaporte virtual. Não é raro encontrar passeios totalmente virtuais e empolgantes pelos melhores museus do mundo ou nos monumentos turísticos mais famosos. Mas, se você quer conhecer um pouco mais de um dos destinos europeus favoritos dos brasileiros, Portugalcasino pode ser uma das opções mais acessíveis.

Fazer uma busca detalhada sobre esse tipo de passeios virtuais é, sem dúvida, uma ótima opção. São, em geral, passeios de alta qualidade cultural e grande potencial de entretenimento para todas as idades. Afinal, já pensou o que a criançada vai achar de ver aquele esqueleto de T-rex, em alta resolução, na tela do computador? Parece empolgante!

Plataformas de redes sociais trazem opções interessantes na palma da sua mão. Usando apenas o seu celular, você também pode encontrar perfis exclusivos dos lugares mais diferentes e estonteantes, ao redor do mundo. Aqui, as opções são quase infinitas, incluído fotos, vídeos, roteiros e descrições completas que servirão como sugestões para os seus próximos roteiros.

Ecoturismo e seus novos desafios

Vale lembrar que, embora algumas grandes capitais ao redor do mundo tenham se adaptado, rapidamente, ao contexto digital, o ecoturismo ainda se encontra nos seus estágios iniciais de criação. Isto não surpreende, se considerarmos que paisagens naturais trazem sensações difíceis de se transmitir via internet.

Infelizmente, não é possível superar o desafio de sentir a leve brisa do mar, no rosto, enquanto relaxa nas praias caribenhas. Ou a prazerosa sensação do cansaço físico depois de uma longa caminhada montanhosa. E sentir o frescor dos sais de banho, depois de longas horas na banheira daquele hotel luxuoso que você sempre sonhou conhecer, ainda parece impossível.

Soa sofrido imaginar tantas sensações difíceis de se reproduzir virtualmente. Mas, acredite, elas não precisam ser eliminadas da sua lista de desejos. Aqui, a chave é considerar a elaboração de um roteiro a longo prazo. E lembre-se que, no mundo virtual, quase tudo é possível e sonhar não tem limites. Então, que tal acionar o viajante profissional que habita dentro de você e começar a explorar os próximos destinos que você sonha em conhecer?

Embora a concretização de viagens para lugares paradisíacos ainda pareça uma realidade distante, no contexto da pandemia, uma vez escolhido o próximo desafio, vale a pena começar a checar sua mala, enquanto aguarda o melhor momento. É assim que você poderá exercer o seu viajante interior e fazer aquela lista caprichada de todas as ferramentas úteis para a próxima aventura. Afinal, sabemos que ninguém quer estar despreparado para o que a mãe natureza pode exigir de você.