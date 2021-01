Os 10 melhores filmes recentes para ver na Netflix em 2021

As Mortes de Dick Johnson (2020), Kirsten Johnson

Há alguns anos, Dick Johnson, pai da cineasta Kirsten Johnson, foi diagnosticado com demência. Como atividade terapêutica para enfrentar a inevitável morte do pai, Kirsten decide encenar as formas como ele pode morrer. Em cada cenário, o idoso brinca com o humor ácido e com as fantasias imaginativas de Kirsten. Assim, pai e filha se preparam para a separação e criam memórias eternas juntos.