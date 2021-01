Diploma em 6 meses: Google oferece cursos online com Certificados de Carreira equivalentes a diplomas de nível superior

Quase dois terços de todos os empregos criados desde 2010 exigem habilidades digitais de alto ou médio nível. E, com o desemprego crescendo em todo o mundo durante a pandemia de Covid-19, o Google aposta em uma iniciativa que pode ajudar a recuperar economias de vários países pela qualificação profissional. Por meio do projeto Grow With Google, a empresa disponibiliza cursos que garantem Certificados de Carreiras equivalentes a diplomas de nível superior. São programas de até seis meses, na área de Tecnologia, que “conectam o estudante aos principais empregadores que estão contratando para cargos qualificados”.

Atualmente, estão disponíveis as certificações em Suporte de TI e Automação de TI em Python. Em breve, serão lançados os cursos de Análise de Dados, Project Manager e UX Design. “Os programas fornecem aos participantes habilidades essenciais para conseguir um bom emprego. Nenhuma experiência prévia é necessária”, disse Kent Walker, vice-presidente sênior de assuntos globais do Google.

Os cursos estão hospedados na plataforma Coursera e custam entre 100 e 500 dólares, mas é possível solicitar uma bolsa, clicando em “auxílio financeiro disponível”. As aulas são ministradas por profissionais que trabalham no Google, em inglês, com a opção de legendas em português.

Clique aqui para acessar: Curso de Suporte de TI e Curso de Automação de TI em Python