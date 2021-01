Os 10 filmes de terror mais assustadores de todos os tempos, segundo a ciência

O site Broadband Choices explorou a ciência do susto para descobrir categoricamente quais são os filmes mais assustadores de todos os tempos. Inicialmente, a equipe estudou listas de críticos e recomendações do “Reddit” para escolher os 50 melhores filmes de terror. Depois, 50 pessoas assistiram mais de 120 horas dos longas, cada uma delas equipada com um monitor de frequência cardíaca. As dez produções que mais elevaram a média dos batimentos cardíacos dos espectadores foram escolhidas como as mais aterrorizantes. Entre elas, estão “Invocação do Mal” (2013), de James Wan; e “O Babadook” (2014), Jennifer Kent. O Broadbandchoices também listou o pico mais alto registrado nos batimentos dos participantes do estudo, mas o número não influencia na posição dos longas no ranking, que considerou apenas a média.

10 — A Visita (2015), M. Night Shyamalan Os irmãos Becca e Tyler são mandados pela mãe para a casa dos avós, que vivem numa remota fazenda na Pensilvânia. Até então, eles não conheciam os avós, que estabeleceram apenas uma regra: não sair do quarto após as 21h30. Com o passar do tempo, os irmãos começam a desconfiar que os idosos estão envolvidos com rituais assustadores e tentam encontrar uma forma de voltar para casa. No estudo, a frequência cardíaca dos espectadores do filme ficou na média de 79 bpm, sendo 100 bpm o pico mais alto registrado.

9 — Abismo do Medo (2005), Neil Marshall Seis amigas se aventuram numa caverna, descendo com cordas e lanternas até a saída do outro lado do buraco. Elas são guiadas por Juno, que não contou a ninguém que o local nunca foi explorado antes. De repente, uma rocha se desprende e bloqueia a saída. Enquanto buscam uma outra forma de escapar da caverna, as amigas passam a ser perseguidas por criaturas sombrias que se escondem na escuridão. No estudo, a frequência cardíaca dos espectadores do filme ficou na média de 79 bpm, sendo 122 bpm o pico mais alto registrado.

8 — O Babadook (2014), Jennifer Kent Após a morte do marido, Amélia cria sozinha seu único filho, Samuel, de 6 anos. O garoto é muito rebelde e Amélia tem dificuldades para amá-lo. Samuel sonha diariamente com um monstro assustador e, ao encontrar um livro chamado “O Babadook”, reconhece a criatura que vê em seus pesadelos. Certo de que Babadook deseja matá-lo, Samuel começa a agir irracionalmente, atormentando sua mãe. No estudo, a frequência cardíaca dos espectadores do filme ficou na média de 80 bpm, sendo 116 bpm o pico mais alto registrado.

7 — Invocação do Mal 2 (2016), James Wan Em 1997, os famosos investigadores paranormais Ed e Lorraine são chamados para mais uma missão. Dessa vez, eles viajam para o Norte de Londres para ajudar Peggy, uma mãe solteira que cria quatro filhos em uma casa atormentada por espíritos malignos. Logo eles descobrem que Bill Wilkins, um homem que já viveu e morreu na casa, quer reivindicar seu território. No estudo, a frequência cardíaca dos espectadores do filme ficou na média de 80 bpm, sendo 120 bpm o pico mais alto registrado.

6 — Corrente do Mal (2015), David Robert Mitchell Jay é uma adolescente que leva uma vida tranquila entre escola, paqueras e passeios com os amigos. Após perder a virgindade, ela descobre que contraiu um espírito maligno por meio do sexo. Esse espírito passa a atormentá-la, tentando tirar sua vida. Agora, Jay vive um dilema, sem saber se continua carregando a maldição ou se passa adiante, tendo relações com outras pessoas. No estudo, a frequência cardíaca dos espectadores do filme ficou na média de 81 bpm, sendo 93 bpm o pico mais alto registrado.

5 — Atividade Paranormal (2007), Oren Peli Katie é uma estudante que desde criança ouve ruídos estranhos e sussurros. Dr. Friedrichs, que afirma ser um paranormal, diz a Katie e seu namorado, Micah, que eles estão sendo perseguidos por uma entidade demoníaca. Micah é cético quanto ao assunto, então decide colocar uma câmera em um tripé para filmar tudo que acontece na casa enquanto ele e Katie dormem. No estudo, a frequência cardíaca dos espectadores do filme ficou na média de 82 bpm, sendo 127 bpm o pico mais alto registrado.

4 — Hereditário (2018), Ari Aster A misteriosa avó da família Graham morre após um longo período de reclusão. Porém, a sua presença na casa parece mais forte do que nunca, especialmente para a neta adolescente, Charlie, que sempre manteve uma fascinação inexplicável pela matriarca. Com o tempo, o terror toma conta da casa e várias situações inexplicáveis ajudam a desvendar alguns antigos segredos da família, bem como o destino sombrio de seus membros. No estudo, a frequência cardíaca dos espectadores do filme ficou na média de 83 bpm, sendo 109 bpm o pico mais alto registrado.

3 — Invocação do Mal (2013), James Wan Em 1971, o casal Roger e Carolyn Perron se muda para uma casa de campo com suas cinco filhas. Com o passar dos dias, as garotas começam a ser atormentadas por algo que eles não sabem o que é. Após assistir uma palestra dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, Carolyn decide entrar em contato com eles, que concordam em assumir o caso. Após a investigação, Ed e Lorraine descobrem que a casa pertenceu a uma bruxa que amaldiçoou o local. No estudo, a frequência cardíaca dos espectadores do filme ficou na média de 84 bpm, sendo 129 bpm o pico mais alto registrado.

2 — Sobrenatural (2010), James Wan O professor Josh Lambert se muda com a mulher, Renai, e os filhos, Foster e Dalton, para uma nova casa. Uma noite, Josh e Renai veem uma figura sombria no sótão e no dia seguinte Dalton adoece. O garoto fica em coma por três meses e, ao voltar para casa, coisas sobrenaturais começam a atormentar a família. Josh e Renai decidem se mudar novamente, mas nos dias seguintes descobrem que a maldição não estava na casa e sim no filho deles. No estudo, a frequência cardíaca dos espectadores do filme ficou na média de 85 bpm, sendo 133 bpm o pico mais alto registrado.