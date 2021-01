20 fotos históricas que você provavelmente nunca viu

Algumas imagens históricas ficaram gravadas em nossas mentes: Einstein mostrando a língua, o beijo na Times Square após o fim da guerra contra o Japão e as crianças correndo nuas após um ataque com napalm, no Vietnã, são alguns exemplos. Mas existem fotografias muito interessantes que permanecem fora do alcance dos livros de história. A Bula reuniu em uma lista 20 dessas imagens que nos levam a uma viagem pelo tempo e que provavelmente você nunca viu antes. São fotos raríssimas, que apresentam novos ângulos de acontecimentos marcantes ou da vida de personalidades relevantes do passado recente, como Hitler, John Lennon e Nikola Tesla.

Destruição subaquática de uma bomba nuclear

O teste de um supercondutor em 1901

Amantes de 2.800 anos

Teste de um colete à prova de balas em 1923

Última foto do Titanic

O momento em que abriram a tumba do Rei Tutancâmon

Mark Twain e Nikola Tesla brincando com eletricidade

A primeira bomba atômica

Soldados alemães e uma mula, durante a 1ª Guerra Mundial. Todos usando máscaras de gás

Cenário após a morte de Bonnie & Clyde

Funeral de John F. Kennedy no Capitólio

Albert Einstein se divertindo no Grand Canyon

O bunker onde Hitler cometeu suicídio

Cerimônia de abertura de Woodstock

Elvis Presley usando uma bazuca

Os óculos de John Lennon após seu assassinato