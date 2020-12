Natal sem aglomeração: 10 filmes e séries da Netflix que vão te ajudar a ficar em casa

Amor com Data Marcada (2020), John Whitesell

Sloane é uma mulher de quase 30 anos traumatizada com o último relacionamento. Por estar solteira há muito tempo, ela é hostilizada pela família em todas as datas comemorativas. Um dia, ela conhece Jackson, que também está cansado de ser pressionado para namorar. Então, eles fazem um acordo: ser o par um do outro durante feriados e ocasiões especiais. Mas, com o passar do tempo, sentimentos diferentes começam a surgir entre os dois.