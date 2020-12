Saiba qual é a sua característica mais chocante, de acordo com seu signo

Leoninos são fiéis, geminianos têm uma inteligência admirável e cancerianos não negam um carinho. As qualidades de cada signo são muito conhecidas, mas pouco se fala sobre o que há de pior em cada um deles. Analisando os conhecimentos populares sobre o Zodíaco, a Bula reuniu em uma lista a característica mais chocante de cada signo. São aqueles defeitos que todos buscam esconder e controlar, mas sempre acabam surgindo em algumas situações. Um taurino, por exemplo, pode ser muito possessivo, enquanto um canceriano sabe se fazer de vítima como ninguém. É importante dizer que a lista serve para fins de entretenimento, pois é baseada em referências genéricas sobre astrologia.

Áries: Violência excessiva

Não há como negar, arianos precisam aprender a controlar seus instintos raivosos. Obstinados e impulsivos, costumam agir antes de pensar, o que os leva a cometer atos irracionais e absurdos. Podem ser violentos, inclusive.

Touro: Possessividade anormal

O materialismo e o sentimentalismo fazem com que os nativos de touro tenham dificuldade de abrir mão das coisas e pessoas. O taurino quer manter por perto todos e tudo o que ama. Mas essa insistência pode beirar a obsessão.

Gêmeos: Falsidade e mentira

Geminianos costumam falar mal dos amigos pelas costas. Não que sejam pessoas más, apenas não conseguem ser leais por muito tempo. Pelo menos são carismáticos para fazer novas amizades.

Câncer: Vitimismo manipulador

Cancerianos carregam um certo vitimismo, pois acham que fazem demais pelos outros e recebem pouco em troca. Mas a verdade é que eles gostam de cuidar das pessoas amadas e de se sentirem necessários. Ajudam mesmo que ninguém peça.

Leão: Narcisismo extremo

Leoninos gostam de roubar a cena em qualquer lugar. Eles podem magoar alguém tentando ser o centro das atenções, mas nunca admitiriam, pois no fundo também se acham as pessoas mais generosas e empáticas do mundo.

Virgem: Obsessão por controle

Virginianos dizem que gostam de ajudar e aconselhar os amigos, mas na verdade procuram uma maneira de controlar as ações das outras pessoas. Acabam confundindo essa obsessão por controle com proteção e cuidado.

Libra: Empatia por pessoas cruéis

Librianos são muito empáticos e se colocam sempre no lugar dos outros. Por esse motivo, são sempre muito justos. Mas isso também envolve ter empatia por pessoas que fizeram coisas horríveis e assustadoras.

Escorpião: Atração por coisas perturbadoras

As paixões do nativo de escorpião são diferentes. Quanto mais intenso e estranho algo for, mais ele se sente atraído e repelido com a mesma intensidade. Crimes, tragédias e tabus sempre chamarão a atenção de um escorpiano.

Sagitário: Instabilidade e desequilíbrio

Sagitarianos são muito otimistas e criativos, mas a paixão por aventura acaba fazendo com que sejam pouco confiáveis. Despreocupados ao extremo, não se importam de largar algo pela metade ou de abandonar promessas.

Capricórnio: Ambição sem limites

Capricornianos são determinados e não se cansam até alcançar o que desejam. Isso é geralmente visto como uma qualidade, o problema é que eles não enxergam limites e não têm medo de prejudicar quem atrapalha seu caminho.

Aquário: Ilusões e fantasias

Aquarianos são seres intensos e acreditam que vão mudar o mundo. Mas não analisam com racionalidade como irão fazê-lo e não aceitam opiniões. Por causa de seus devaneios e fantasias, são instáveis e se irritam com facilidade.

Peixes: Instabilidade emocional

Piscianos sentem tudo com muita intensidade, talvez por isso tenham talento para as artes. Eles são guiadores pelo coração, mas nem sempre as os sentimentos são bons. A mesma emoção que leva um pisciano a criar pode levá-lo a lugares sombrios.