Os 15 filmes mais complexos de todos os tempos

Império dos Sonhos (2007), David Lynch

Inspirado no mundo dos sonhos, este longa surrealista acompanha Nikki, uma atriz que consegue um papel numa produção polonesa que foi interrompida anos atrás, devido ao assassinato dos protagonistas. Ela é casada com Piotrek, um produtor influente em Hollywood. Mas inicia um caso romântico com Devon Berk, seu par romântico no filme, e a realidade começa a se misturar com a ficção.